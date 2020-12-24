Sergen Yalçın: Larin'in pozisyonu faul değil, VAR'a gitse gol olurdu

Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Larin'in attığı ve faul gerekçesiyle iptal edilen gole değinen Yalçın, “Daha kafayı vurmadan düdük çaldı. Golü ver, ondan sonra faulse VAR versin” ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın’ın açıklamaları şu şekilde:



“Kolay maç değildi, zor bir maçtı. Ankaragücü iyi mücadele ediyor, savaşıyor, agresifler. İyi oynuyorlar. Soğuk bir Ankara akşamında alınan 3 puan bizim için çok sevindirici.

“DEVRE ARASINDA ‘MUTLAKA DURAN TOPTAN GOL ATMALIYIZ’ DEDİM”

Kazanmamız gerekiyordu. Rakiplerimizin kazandığı haftada 3 puanla ayrılıp, öndeki grubun içinde olmamız gerekiyordu. Bu açıdan değerliydi galibiyet. Duran toptan gol attık. Devre arasında mutlaka duran toptan atmamız gerekiyor dedim. Duran toplarda çok tehlikeli takımız. Bugün oldu.

“BAZI FUTBOLCULAR DİNLENECEK”

Zor oyundu, savaştık. Kolay değil bazı oyuncular dinlenecek, yoruldular. Düşüyorlar fizik olarak, zor bir periyot yaşıyoruz. Devamı daha da zor olacak. İyi hazırlanmalıyız. Oyuncularımızı iyi değerlendirmeliyiz ki iyi performans verebilsinler. Bu oyun performansa dayalı bir oyun. Tüm oyuncuları fit tutmalıyız.

‘BEŞİKTAŞ İYİ OYNAMIYOR’ ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

Adem Ljajic ve Gökhan Töre 1 ayın üzerinde bizimle antrenman yapmıyorlar. Sivas maçına dönmezler. N'Sakala sakatlandı, durumu ne bilmiyorum. Değişik oyuncuları, değişik yerlerde oynatmalıyız. Bunlar da insan, sürekli değişmeliler. Onları da anlamak lazım. İyi bir oyun olmadı, beğenilecek bir oyun yoktu ama kazanmak önemli. Eleştirilere bakıyorum, ilk yarı şöyle, ikinci yarı böyle. Kimse 90 dakika iyi oynayamaz. Büyük takımsan iyi savunursun, illaki 1 gol atarız. İyi savunma yapmak lazım.

“20 METRE OFSAYTI KALDIRMIYOR, NEYİ BEKLİYOR”

Arkaya atılan topların hepsi ofsayt. Bunlar pozisyon falan değil. 20 metre ofsaytı kaldırmıyor, neyi bekliyor.

LARIN’İN POZİSYONUNA SİTEM

Larin'in attığı golde, daha kafayı vurmadan düdük çaldı. Pozisyon faul mü, değil mi bilmiyorum. Görmem lazım. Bana hakem erken düdük çaldı gibi geldi. Düdük çalınca VAR'a da gidemiyor. Golü ver, ondan sonra faulse VAR versin faul.

“VAR’A GİTSE GOL OLURDU”

Larin'in pozisyonu çok faul değil hocam ya. Ankaragücülü oyuncu kısa boylu. Alakası yok. VAR'a gitse gol olurdu. Halis Hoca niye düdük çalıyor, anlamadım. VAR niye var, bunun için var. VAR'dan faul derlerse gider bakar, iptal edersin. Çok kolay düdük. VAR'dan seyret, yine ver. Niye düdük çalıyorsun, VAR var. Gel seyret derlerse gider seyredersin. Anlam veremedim.

“SİTEMİMİ BELİRTİYORUM TFF CEZA VERİYOR”

Benim tepkim VAR ile ilgili. VAR bunun için var. Bekle orayı. VAR'dan sezon başından beri lehimize pozisyon yok. Sitemimi belirtiyorum, TFF bana sportmenliğe aykırı hareketten ceza veriyor. Var mı sportmenliğe aykırı bir söz?”