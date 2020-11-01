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aksam.com.tr
  • 01 Kasım 2020 Pazar 22:14
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Sergen Yalçın: 'Larin'i örnek alın'

Sergen Yalçın: 'Larin'i örnek alın'

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrası nefes aldıklarını söyledi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek son iki haftayı kayıpsız geçti. Karşılaşma sonrası beIN SPORTS'a açıklamalar yapan Sergen Yalçın, krizden çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

"Öncelikle İzmir'le başlamak istiyorum. Çok vahim bir olay yaşandı. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Depreme hazırlıklı değiliz, hazırlıklı olmak gerekiyor. Ülke olarak, şehirler olarak hazır olmalıyız, hazır değiliz demek ki. Çok futbol konuşmak istemiyorum ama işimiz gereği yapmamız gerekiyor.

Fazla savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Çok bekleyip hatalardan yararlanmaya çalışan bir rakip ama maça bakınca çok hatadan yararlanılacak bir maç değildi. Krizden çıkmaya çalışıyoruz, normale dönmeye çalışıyoruz. Bu galibiyetler bize nefes aldırıyor. Her geçen gün oyunumuzu geliştiriyoruz. Oyuncular daha çok koşmaya başladılar, daha çok mücadele etmeye başladılar. İyi bir gidişattayız.

Şuradan gidelim; özveriyle oynayan oyuncu farklı oluyor. Bir şeyler yapan oyuncu farklı görünüyor. Siz de mesela Larin'i soruyorsunuz, çünkü Larin çalışıyor. Tüm oyuncularımızdan bunu bekliyoruz. Biz eleştirmeyi, oyuncuların motivasyonunu düşürmeyi çok seviyoruz... Biz oyuncuların performansından memnunuz. 8-9 oyuncu değişti, sezon başı çok iyi hazırlanamadık. Biraz anlayış bekliyorum sadece. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu galibiyetler zor da olsa bize nefes aldırıyor, mutlu ediyor. Arzuyla oynayan oyuncularımız var. Bugün iyi oynadık. Bu kadar kapanan bir takıma karşı bu ligde oynamak kolay değil. İstediğimiz seviyeye yavaş yavaş geliyoruz.

N'Koudou haftaya dönemez, Hasic pazartesi antrenmanlara başlayacak. Atakan haftaya kadroda olur. Gökhan Töre'nin de haftaya kadroda olacağını sanmıyorum."

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