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aksam.com.tr
  • 07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:48
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  • 07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:48

Sergen Yalçın: Kazanırsak çok memnun oluruz

Sergen Yalçın: Kazanırsak çok memnun oluruz

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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Partizan deplasmanından avantajlı bir skorla Malatya'ya dönmek istediklerini söyledi.

Yalçın, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sırbistan ekibi Partizan ile yarın oynayacakları karşılaşma öncesi başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, turun kolay olmayacağını kaydetti.

İlk maçı deplasmanda oynadıkları için avantajlı bir skorla Malatya'ya dönmek istediklerini belirten Yalçın, "İkinci 90 dakikanın sonuna kadar takım olarak kendimizi turun içinde hissetmek istiyoruz. Ona göre bir oyun anlayışıyla sahada olacağız. Malatya'ya dönerken mutlaka elimizde bir şeyler olmalı." dedi.

Olimpija Ljubljana ile oynadıkları 2. eleme turu maçlarının iyi bir tecrübe olduğunu söyleyen Yalçın, "Çok hazır değildik. Bu tur itibarıyla hem daha tecrübeli hem de daha hazır olarak oynayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Sergen Yalçın, Türkiye'de ligin henüz başlamamış olmasının kendileri için bir dezavantaj olduğunun altını çizerek, "Olimpija Ljubljana ile oynadığımız iki karşılaşma bizim en ciddi iki maçımızdı bu sezon. Çok hazır değildik, ama bu iki müsabakanın ardından biraz daha hazırır tura." ifadelerini kullandı.

"Kazanırsak çok memnun oluruz"

İki takımın turu geçme şansının eşit olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "Partizan iyi takım. Disiplinli oynuyorlar. Savunma anlayışları iyi. Birlikte hareket edebilen güçlü bir takım. Bizim avantajımız ise daha yetenekli oyuncularımızın olması. Onlara göre ofansif hatta daha etkili ve hızlı oyuncularımız var. İlk maçı burada oynamamız da bizim için avantaj gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, Partizan maçının kazanmak istediklerini vurgulayarak, "Kazanırsak çok memnun oluruz, ama kaybetmezsek de çok üzülmeyiz." şeklinde konuştu.

Partizan'ın en önemli özelliğinin sabırlı oynaması olduğunu kaydeden Yalçın, hem ligde hem de Avrupa'da fazla maç oynamalarının Partizan'ın avantajı olduğunu söyledi.

Yalçın, takımda sakat futbolcu olmadığını, ancak takıma yeni katıldıkları için tam hazır olmayan bazı isimler olduğunu sözlerine ekledi.

Farnolle: "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Sarı-siyahlı takımın kalecisi Fabien Farnolle de Partizan maçının zor geçeceğinin bilincinde olduklarını kaydederek, "Burada oynamak çok kolay değil, ama biz de iyi hazırlandık. İyi konsantre olduğumuzu göstermemiz gerekecek. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

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