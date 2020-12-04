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aksam.com.tr
  • 04 Aralık 2020 Cuma 10:08
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Sergen Yalçın karşı çıkmıştı! Yönetim, Alvaro Montero'yu gündemine aldı

Sergen Yalçın karşı çıkmıştı! Yönetim, Alvaro Montero'yu gündemine aldı

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Sabah

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın her ne kadar ‘kesinlikle kaleci almayacağım' dese de Siyah-Beyazlı yönetim devre arasında kaliteli bir file bekçisi transferi için girişimlere başladı. Beşiktaş, Deportes Tolima forması giyen Alvaro Montero'yu gündemine aldı.

Başakşehir ve Fenerbahçe zaferleriyle zirveye yaklaşan ve şampiyonluk için güçlü bir sinyal veren siyah-beyazlılarda kaleci rotasyonunda Ersin ve Utku bulunuyor. İki genç ismin uzun maratonda baskıyı kaldırıp kaldıramayacağı düşünülüyor.

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Siyah-beyazlılar bu nedenle transfer arayışlarına başladı ve Kolombiya 1. Lig ekibi Deportes Tolima forması giyen Alvaro Montero'yu listeye aldı.

1.96 boyunda olan 25 yaşındaki kaleci 2020 yılında takımında 17 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sekiz gol yerken, 10 maçta kalesini kapatmayı başardı.

Alvaro Montero, Kolombiya Milli Takımı'nda üçüncü kaleci durumunda bulunuyor. David Ospina ve Camilo Vargas'ın arkasında yer alan Montero, milli formayı üç kez terletti ve üçünde de gol yemedi.

“KESİNLİKLE KALECİ ALMAYACAĞIM”

Öte yandan Sergen Yalçın, yaklaşık 10 gün önce yaptığı açıklamada “Ben 2 tane kaleciyle yola çıktım. Bize diyorlar ki gençleri oynat. Ben de tamam diyorum. 2 tane kaleciyle oynuyorum. Sonra diyorlar ki 'kaleci al.' Kaleciyi kesinlikle almayacağım” ifadelerini kullanmıştı.

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