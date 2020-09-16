Sergen Yalçın: 'Kalinic tam bana göre'

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Geçen sezonun sonunda Burak Yılmaz'la yolların ayrılmasının ardından hücum hattını yeni bir isimle doldurmak için yoğun bir çaba içerisinde bulunan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda birçok isimle temas kurmuştu.

Mario Balotelli, Mario Mandzukic, Ze Luis, Papiss Cisse ve Oumar Niasse gibi golcülerle yapılan temaslarda orta noktada buluşamayan yönetim, son olarak Nikola Kalinic’in üzerine yoğunlaştı.

32 yaşındaki futbolcunun menajeriyle gerçekleştirilen yoğun pazarlıklar sonrasında Hırvat oyuncuyla maaş artı bonuslar olmak üzere toplamda 2.5 milyon Euro’ya el sıkışan Kara Kartal, yıldız isimden gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Kulübü Atletico Madrid’le 1 yıl kalan sözleşmesini fesh etmek için menajeriyle beraber yoğun girişimlerde bulunan ve Kara Kartal’a transferi önündeki tek engeli kaldırabilmek için İspanyol ekibine baskısını sürdüren Kalinic’in, bu hafta boşa çıkması bekleniyor.

Atletico Madrid’le kontratını tamamlamasının ardından Beşiktaş’ın özel uçağıyla İspanya’dan Türkiye’ye getirilmesi planlanan başarılı golcüye, teknik ekibin de inancı tam...

Koronavirüs pozitif olması sebebiyle Trabzonspor deplasmanına gidemeyen ve evinde tedavisini sürdüren teknik direktör Sergen Yalçın’ın, yönetimle video konferans üzerinden yaptığı son toplantıda Kalinic için ısrarını tekrarladığı öğrenildi.

"KALINIC TAM BANA GÖRE"

Genç hocanın, bekleyişin sürmesi sebebiyle diğer adaylara yönelme önerisini geri çevirip, “Yeni sezonda büyük hedeflerimiz var. Süper Lig’de şampiyonluk istiyoruz. Kalinic, tam benim oyun sistemime göre bir futbolcu. Onun Beşiktaş’a büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Transferini gerçekleştirebilirsek bizi çok farklı yerlere taşıyabileceğine inanıyorum” dediği bildirildi.