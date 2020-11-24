Sergen Yalçın: Kaleci almayacağım

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önemli açıklamalarda bulundu: “Savunma ve hücumu birlikte yapmak lazım, artık dünya futbolu böyle. Atiba her eve lazım bir oyuncu. Adem Ljajic gerçekten yetenekli, iyi ve kaliteli bir oyuncu. Fizik gücü olmayan oyuncular artık tercih edilmiyor. En önemli problem o. Ben 2 tane kaleciyle yola çıktım. Bize diyorlar ki gençleri oynat. Ben de tamam diyorum. 2 tane kaleciyle oynuyorum. Sonra diyorlar ki ‘kaleci al.’ Kaleciyi kesinlikle almayacağım."
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