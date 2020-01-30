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aksam.com.tr
  • 30 Ocak 2020 Perşembe 09:13
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  • 30 Ocak 2020 Perşembe 09:24

Sergen Yalçın istedi, Burak Yılmaz takımda kalıyor

Sergen Yalçın istedi, Burak Yılmaz takımda kalıyor

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Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın’la yaptığı görüşme sonrasında Burak Yılmaz’ın Lecce’ye gitmesine izin vermedi. Golcü starın takımda kalması kesinleşti.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz için dün yine sıcak saatler yaşandı. İtalyan kulübü Lecce sezon başından beri sürdürdüğü Burak ısrarını bitirmedi. Golcü futbolcuyu devre arasında takıma katmak için yoğun çaba sarfeden Lecce Burak'ı ikna etmesine rağmen yönetimden olumsuz yanıt aldı. Bu kararda Sergen Yalçın'ın da payının büyük olduğu öne sürüldü.

ONA İHTİYACIM VAR

Sergen Yalçın dün Başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede, "Burak kesinlikle takımda kalmalı. Ona ihtiyacım var" dedi. Bu gelişmeden sonra Burak'ın gönderilmesinden vazgeçen yönetim bu kararı golcü yıldıza bildirdi.

BÜYÜK DÜŞÜŞ VAR

Geçen sezon Beşiktaş'ı sırtlayan Burak bu sezon bekleneni veremedi.

(Takvim)

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