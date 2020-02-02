Sergen Yalçın ile bambaşka bir Beşiktaş geliyor

Beşiktaş’ın efsane ismi, Siyah- Beyazlılar’daki ilk maçında etkisini hissettirdi. Takımla sadece 3 gün çalışmasına rağmen göreve gelişiyle oluşan olumlu havayı oyunculara aktardığı gözlenen 47 yaşındaki teknik adam, ilk sınavından zaferle ayrıldı. Rizespor karşısında takımın taktiğinde değişikliğe gidip tek ön liberolu sisteme geçen Sergenli Beşiktaş, zorlu deplasmanı kayıpsız atlatıp puanını 33’e yükseltti. Kartal, bu sonuçla, hem moral depoladı hem de yarışa geri dönmek için umutlandı.

Kara Kartal’da Abdullah Avcı’nın kulüpten gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlılar’da etkisini hemen gösterdi. Hafta içinde Vodafone Park’ta 21 bin taraftar önünde imzayı atan genç teknik adam, Beşiktaşlı futbolcuları, pozitif hava ve mutlak 3 puan parolasıyla hazırladığı Rizespor karşılaşmasından istediğini aldı. Yalçın’ın 3 günlük etkisi bile Kara Kartal’ın galibiyete ulaşmasına yetti. Siyah-Beyazlılar, Rizespor’u 2-1 yenip lider Sivasspor’la olan puan farkını maç fazlasıyla 8’e düşürdü.

Takım, kazanmayı hatırladı!

Beşiktaş, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı son 4 resmi maçta adeta galibiyeti unutmuştu. Türkiye Kupası’nda Erzurumspor’la oynanan 2 karşılaşmaya ek olarak Sivasspor ve Göztepe’ye de kaybeden Kara Kartal, Sergen Yalçın’la zaferi hatırladı. Siyah- Beyazlılar, dün akşamki Rizespor galibiyetiyle toplamda 4, Süper Lig’de ise 2 mücadele sonrasında galip geldi.

Kadroyu değil taktiği değiştirdi

Siyah-Beyazlılar’ın başında Rizespor deplasmanında ilk maçına çıkan Sergen Yalçın, Abdullah Avcı’nın tercih ettiği ilk 11’i sahaya sürdü. Ancak Siyah-Beyazlılar, bu maça çift ön liberoyla değil, tek ön liberoyla çıktı. Yalçın, Atiba’yı Elneny ile ön liberoda değil, Ljajic’le birlikte orta sahada oynattı. Avcı döneminde 4-2-3-1 sistemiyle oynayan Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın ilk maçı olan Rizespor deplasmanında 4-1-4-1 sistemiyle sahaya çıktı.

Genç hoca serisini bozmadı

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, bundan önce görev yaptığı son iki takımın başında çıktığı ilk Süper Lig maçlarını da gol yemeden kazanmıştı. Yalçın’ın yönetimindeki Yeni Malatya, Başakşehir’i 3-0, Aytemiz Alanya da Kayserispor’u 5-0 yenmişti. 47 yaşındaki teknik adam yönetimindeki Kara Kartal, dün akşam kalesini gole kapatamadı ancak kazanmasını bildi.

(Fanatik)