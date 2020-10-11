Sergen Yalçın için kritik 3 maç

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın geleceği pamuk ipliğine bağlı! Gençlerbirliği maçında alınan yenilgiden sonra transfer yapılmadığı için yönetimi eleştiren Yalçın için Denizlispor, Yeni Malatya ve Gençlerbirliği maçının çok önemli olduğu öğrenildi.
Yaşanan son gelişmeleri ardından; Sergen Yalçın'la arası açık olan yönetimin, bu maçlarda puan kaybedilmesi halinde Yalçın'la yolları ayıralabiliceği konuşulmaya başlandı.
Başakşehir ve Fenerbahçe maçına kadar oynanacak 3 maçın kayıpsız geçilmesini isteyen Beşiktaş Yönetimi'nin Yalçın'ın göstereceği performansa göre yol haritasını belirlemesi bekleniyor. Camiada bazı hoca adaylarının bile konuşulduğu öğrenildi.
Sörloth'un takımdan ayrılmasının ardından Trabzonspor'da bazı yöneticiler Cavani, Pato, Mandzukic gibi isimlerin transfer edilmesini istedi. Başkan Ağaoğlu ise asla böyle bir transfer yapmayacağını, kendisinden önceki yönetimlerin hatalarına düşmeyeceğini söyledi.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için Denizlispor, Yeni Malatya ve G.Birliği maçının çok önemli olduğu, olası kötü sonuç durumunda efsane isimle yolların ayrılabileceği öne sürüldü.
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