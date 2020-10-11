Sergen Yalçın için kritik 3 maç

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için Denizlispor, Yeni Malatya ve G.Birliği maçının çok önemli olduğu, olası kötü sonuç durumunda efsane isimle yolların ayrılabileceği öne sürüldü.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın geleceği pamuk ipliğine bağlı! Gençlerbirliği maçında alınan yenilgiden sonra transfer yapılmadığı için yönetimi eleştiren Yalçın için Denizlispor, Yeni Malatya ve Gençlerbirliği maçının çok önemli olduğu öğrenildi.

Yaşanan son gelişmeleri ardından; Sergen Yalçın'la arası açık olan yönetimin, bu maçlarda puan kaybedilmesi halinde Yalçın'la yolları ayıralabiliceği konuşulmaya başlandı.

Başakşehir ve Fenerbahçe maçına kadar oynanacak 3 maçın kayıpsız geçilmesini isteyen Beşiktaş Yönetimi'nin Yalçın'ın göstereceği performansa göre yol haritasını belirlemesi bekleniyor. Camiada bazı hoca adaylarının bile konuşulduğu öğrenildi.