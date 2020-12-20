Sergen Yalçın: 'Her oyuncu tartışılır'

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendi. Maç sonu Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-0 kazandıkları BB Erzurumspor maçını değerlendirdi.

Yalçın "En çok gol atan takımız ama en fazla yiyenlerden de biriyiz. Atıyoruz ama yiyoruz da. Bir taraf bizi mutlu ediyorsa diğer tarafı etmiyor. Bugün gol yemeden kazanmak daha mutluluk vericiydi. Zor bir oyun oldu. Çok katı savunma yapan bir takıma karşı oynadık. 11 kişiyle kendi alanlarında beklediler. Çocuklar onu aşmaya çalıştılar ama ilk bölümde savunmayı aşamadık. Oyuncular çok da istediğimiz oyunu ortaya koyamadı. Tamamen bizim kontrolümüzde geçen bir 45 dakikaydı ama golü bulamadık İçeride çocuklarla ikinci yarı için konuştuk. Golü bulduktan sonra oyun tamamen açıldı. Rakip risk aldı, dönüşlerde pozisyonlar bulduk. Pas atan oyuncularımız da var. İkinci yarı istediğimiz gibi oldu. Oyunun ikinci yarısından memnunum. Oyunumuzu da olgunlaştırmaya başladık. Oyunu bölüm bölüm oynamayı da öğreniyoruz. Alınan üç puandan memnunum" ifadelerini kullandı.

Vida'nın golünü değerlendirmesi istenen Sergen Yalçın "Vida enteresan bir gol attı. Benim dokunacağım bir şey yok. Tamamen kendi becerisi. Vida'da bu özellikler var. Dünya Kupası finali oynamış, kaliteli bir oyuncu. Tartışılacak bir oyuncu değil. Ama oyuncuyu tartışmak başka bir şey, performansını tartışmak başka bir şey. Beklenen performansı vermediğinde her oyuncu tartışılır. Futbol sahada oynanıyor. Oyuncunun belli bir performansı sahada vermesi gerekiyor: Biz de bazen tartışılıyoruz. Futbolun bazı gerçekleri var. O gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Oyundan ve skordan memnunum" dedi.

Beşiktaş taraftarının "Yağmurlu bir günde... "sözlerinin de olduğu tezahüratın hatırlatılması üzerine Sergen Yalçın, "Keşke taraftarımız da olsa da onlarla beraber bu galibiyetleri kutlayabilsek. Göreve başladığımızdan bu yana seyircisiz oynuyoruz. Artık seyircili oynamak bize tuhaf gelecek. Taraftarla oynamak bambaşka oyunlar çıkarır. Pandemi sürecinde her şey zor. Bütün arkadaşlarım adına konuşuyorum, herkesin işi zor." ifadelerini kullandı.