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aksam.com.tr
  • 21 Kasım 2020 Cumartesi 18:40
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Sergen Yalçın: Hayat biraz zor... Herkese zor

Sergen Yalçın: Hayat biraz zor... Herkese zor

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir maçı öncesi konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir ile oynayacakları maç öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Takımdaki eksikler üzerine, "Eksiklerimizin olduğu bir gerçek. Hasta olanlar, yeni dönenler var. Hayat biraz zor. Herkese zor." dedi.

"İYİ HAZIRLANDIK"

Kadrodaki diziliş için Sergen Yalçın, "Dorukhan daha önce sağ bekte oynadı. Necip de stoperde oynadı. Kolay değil, zor bir maç olacak. Güçlü bir rakip var. İyi hazırlandık. Göreceğiz. Önce görelim. Maçtan sonra konuşacağız. İnşallah bugün bizim için iyi olur." açıklamasını yaptı

"GİDİŞATA GÖRE BAKACAĞIZ"

Son durumu değerlendirirken, "Josef'i stopere çekebilirdik. Necip'i sağ beke koyabilirdik ama bunu uygun gördüm. Oyuna göre, şekle göre bakacağız. Nkoudou var, sakatlıktan döndü. Gökhan döndü. Son 20-30 dk olabilir. Var kulübede oyuncular. Güven var. Bakalım, oyunun gidişatı verecek bilgileri." sözlerini kullandı

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