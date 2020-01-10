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aksam.com.tr
  • 10 Ocak 2020 Cuma 20:57
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  • 10 Ocak 2020 Cuma 21:02

Sergen Yalçın: Guilherme Beşiktaş ile görüştü

Sergen Yalçın: Guilherme Beşiktaş ile görüştü

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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, beIN Sports ekranlarında Guilherme'nin Beşiktaş ile resmi görüşmeler yaptığını duyurdu.

Brezilyalı oyuncunun kalmasını istediğini söyleyen Yalçın, "Guilherme'nın takımda kalıp kalmayacağını bilmiyorum, Beşiktaş ile görüşüyor diye biliyorum. Kalıp kalmamak kendine kalmış. Bize katkı yapmış b,r oyuncu, her antrenmana çıkar. Ben kalmasını isterim ama gitmek isterse de ona dur diyemeyiz. Resmi görüşme var diye biliyorum ama sonucunu bilmiyorum, bir temas var, görüşme olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

"MAALESEF BAKIŞ AÇIMIZ YANLIŞ"

Tecrübesiz diye eleştirilmesine tepki gösteren teknik adam, "Tecrübesiz diyorlar. Bir teknik direktör nasıl tecrübeli olabilir, şu ana kadar aldığımız takımları alabilir? Bu kadar takım düşürmeden bu pozisyona getiren kaç teknik adam var? Maalesef bakış açımız ülke olarak biraz farklı. Hedefimiz tecrübe kazanmak, 10 sene daha kazanırsak herhalde 20 sene içinde tecrübe kazanıp, iyi yerlere gelmek istiyoruz" dedi.

"MİLLİ TAKIM ŞANSI GELİRSE OLUR"

Milli Takım hayalinin olduğunu da belirten antrenör, "Bizim işimiz teknik direktörlük yapmak. Geçen sene başka yerde, ondan önceki sene başka yerde çalışıyordum. Futbol her gün değişiyor, her gün yenileniyor, biz de her gün kendimizi yenilemeye çalışıyoruz, çağa ayak uydurmaya çalışıyoruz. Yaptığımız işin bir garantisi yok. Bir gün milli takım şansı gelirse, tabii ki değerlendireceğiz. Hedeflerimiz var. Mutlaka büyük takım basamaği atlamak zorundasın, Anadolu takımlarıyla bir yere çok gelemezsin. Bazen kan uyuşmuyor, bazen sistem uyuşmuyor. Bir şans gelirse, bir basamak gelirse, şartlar uygun olursa ve inandığımız yer olursa, değerlendireceğiz biz de" diye konuştu.

"VAR KİME GÖRE, NEYE GÖRE VAR"

VAR'ın Türkiye'de tutmayacağını belirten Sergen Yalçın, "VAR, kime göre var, neye göre var? Jahovic kırmızı gördü, bir VAR'a bak dedik. Bakmıyorlar, sonra 1 maç ceza veriyorlar, neden 1 maç veriyorsun? VAR'a bak, pozisyonun kırmızı kart ile alakası yok. İşlerine geldiğinde bakıyorlar, gelmediğinde bakmıyorlar. Türkiye'de hiç olmayacak bir sistem, hiç olmaz. Teknolojiyi kullanamıyoruz, izlediğimiz pozisyon için karar veremiyoruz. Ofsaytlar güzel, süper ama diğer pozisyonlarda aynı pozisyonda penaltı veriyorsun, başka zaman vermiyorsun. Bence hakemler de VAR'dan rahatsız. Milim ofsayt oluyor mesela. VAR geldikten sonra itiraz 2 katına çıktı" mesajını verdi.

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