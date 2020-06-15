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aksam.com.tr
  • 15 Haziran 2020 Pazartesi 14:16
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Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve Fabrice N'Sakala'nın mutlaka alınmasını istiyor

Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve Fabrice N'Sakala'nın mutlaka alınmasını istiyor

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Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için hazırlıklar başlarken, Sergen Yalçın 2 isim üzerinde duruyor. Gökhan Töre ve N'Sakala'nın alınmasını isteyen Yalçın, sezon sonunda geri dönecek olan Fatih Aksoy'un da takıma güç katacağına inanıyor.

Antalyaspor maçının ardından önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya başladıklarını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, alınan yenilginin ardından yolların ayrılması gereken isimleri de belirliyor. Siyah-beyazlı yöneticilerle sürekli kadro yapılanması hakkında görüşen Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve N’Sakala’nın uygun maliyetle takıma dahil edilmesinin, önümüzdeki sezon çok önemli fayda sağlayacağını belirtti. Takımdaki kiralık oyuncularla ilgili de görüşü sorulan Yalçın, bu isimlerin gönderilmesinde sakınca görmedi. Rebocho, Elneny ve Diaby’nin geri dönmesinin kadroda sıkıntı oluşturmayacağını yöneticilere ileten Yalçın, yüksek maliyetli oyuncuların yerine de yeni isimlerin daha uygun şartlarda takıma dahil edilebileceğini ifade etti.

FATİH AKSOY’A GÜVENİYOR

Kadroyu gençleştirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezon sonundan Sivasspor’dan geri dönecek olan Fatih Aksoy’a da güveniyor. 22 yaşındaki oyuncunun özellikle bu sezon Sivasspor forması altında önemli bir tecrübe kazandığına dikkat çeken Yalçın; Ersin, Rıdvan, Kartal, Dorukhan ve Güven gibi isimlerle yaş ortalamasını düşürerek önümüzdeki yılların kadrosunu oluşturmayı hedefliyor.

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