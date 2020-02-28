Sergen Yalçın gidecek dedi ama... Beşiktaş'da Karius gelişmesi!

Beşiktaş'ta kaleci Loris Karius'la ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bir süre önce "Karius seneye bizimle olmayacak" açıklamasını yapan Sergen Yalçın, Alman file bekçisiyle özel bir görüşme yaptı.
Başarılı çalıştırıcı; kendisinin iyi bir kaleci olduğunu ama Beşiktaş'ın mali şartları göz önüne alındığında kendisiyle yola devam edemeyeceklerini, hem Liverpool'un istediği rakamı hem de kendisine ödenen rakamı karşılamalarının söz konusu olmadığını anlattı.
Karius ise bu açıklamayı büyük bir olgunlukla karşılarken, eğer yedek kalması konusunda bir planı varsa kendisine saygı duyacağını söyledi. Sergen ise Karius'a elindeki en iyi kalecinin kendisi olduğunu anlattı ve sezon sonuna kadar beraber olacaklarından bahsetti.
Sergen'in bu sözleri üzerine Loris Karius'un kendisini istemeyen Liverpool'la görüşerek bonservisini bedelsiz isteyeceği, Beşiktaş'tan aldığı maaşta da indirime giderek, İstanbul'da kalmak istediğini yönetime göstereceği ifade edildi.
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