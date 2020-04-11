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aksam.com.tr
  • 11 Nisan 2020 Cumartesi 08:00
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  • 11 Nisan 2020 Cumartesi 08:00

Sergen Yalçın gençleri araştırıyor

Sergen Yalçın gençleri araştırıyor

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47 yaşındaki teknik adam, alt yapıyla yakından ilgileniyor Yeni sezonda bütçesini 15 milyon euroya düşürerek gençlere yönelecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Yalçın'ın, alt yapı hocalarından Yasin Sülün'den sürekli bilgiler aldığı ve oyuncuların video antrenmanlarını izlediği belirtildi.

AKŞAM

Koronavirüsün futbola vurduğu ekonomik darbeyle maddi anlamda daha da sıkıntı bir sürece giren Beşiktaş, yeni sezonun planlamasına şimdiden başladı. Yıllık maaş limitini gelecek sezon 30 milyon eurodan 15 milyon euroya indirmek isteyen yönetim, yüksek ücret alan yabancı oyuncularla yollarını ayıracak ve yerlerine alt yapıdan gelecek vaat eden isimlerle dolduracak. Yönetimle yapılan görüşmenin ardından Sergen Yalçın da altyapı oyuncularını yakın takibe aldı.

SÜLÜN VE CEYLAN’LA İRTİBATTA

Karantina günlerinde A Takımın yanı sıra alt yapı oyuncularının da idman videolarını izleyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, yeni sezonda kadroya katmak istediği isimleri de tek tek belirliyor. Özellikle Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu Yasin Sülün’le sürekli irtibat halinde olan 47 yaşındaki teknik adamın genç futbolcularla ilgili fikir alışverişi yaptığı da belirtildi. Yalçın U-19 Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Yunus Murat Ceylan’la da görüşmeler yapıyor.

3 İSİM VAZGEÇİLMEZİ OLACAK

Bu sezon kadroda olan fakat fazla şans bulamayan stoper Erdoğan Kaya, sol bek Rıdvan Yılmaz ve orta saha Kartal Yılmaz, gelecek sezon Beşiktaş’ın vazgeçilmez isimleri olacak. Sergen Yalçın bu üç ismin yanı sıra U-19 Takımı’ndan da öne çıkan isimleri A Takıma monte edecek. 47 yaşındaki çalıştırıcı, 2020-21 Sezonu’nda A Takıma alacağı isimlere ise Yasin Sülün ve Yunus Murat Ceylan’la birlikte karar verecek. Maddi duruma göre takıma birkaç genç, geleceği olan yabancı oyuncu da monte edilebilecek.

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