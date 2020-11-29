Sergen Yalçın futbolcularını uyardı! Dikkat edin...

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe maçına yönelik antrenmanlarda üzerinde en çok durduğu konu duran toplar ve kanat organizasyonları oldu. Rakiplerinin bu alandaki başarısına dikkat çeken Yalçın, özellikle savunma oyuncularını uyardı.
Hava toplarında başarı yüzdeleri son derece yüksek olan Cisse ve Serdar'ın duran toplarda kesinlikle boş bırakılmaması gerektiğini anlatan Yalçın, ileri uçta görev yapacak Larin ve Aboubakar'dan da rakip defansa pres yapmalarını istedi.
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0'la geçen Galatasaray'ın dış saha performansı yüzleri güldürdü. 5'i koronavirüs izolasyonu olmak üzere 7 eksikle gelinen zorlu deplasmanda ortaya konan futbol ve alınan farklı skor camiada güven sağladı. Geçen sezonlarda deplasman 'fobi'sini bitiremeyen Galatasaray bu sezon deplasmanları 'hobi'ye çevirdi.
Diego Maradona'nın çocuğu olduğunu iddia eden Santiago Lara (19), Maradona'nın defnedilmesinden 24 saat sonra DNA testi için mezarın geri kazılmasını talep ediyor.
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, Beşiktaş derbisinin planını belirledi, öğrencilerinden telaş yapmadan son ana kadar maçın içinde kalmalarını istedi.
Beşiktaş'ın 19 Temmuz 2020'de 2-0 kazandığı F.Bahçe maçında 2. golü üreten Gökhan-Caner ikilisi, bu kez siyah beyazlılara karşı oynayacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcularını Fenerbahçe derbisine motive etmek için özel bir video izlettirecek.
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 2'de iki yaptı, sezon başında oluşan kara bulutları dağıtmayı bildi.