Sergen Yalçın Fenerbahçe maçı kadrosunu şekillendiriyor

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisine savunmada Welinton ve Vida ile çıkmayı planlıyor.

Bu sezon üst üste yaşanan sakatlıklar ve koronavirüs pozitif olan oyuncular sebebiyle savunma hattında istikrarı yakalayamayan Beşiktaş'ta Fenerbahçe mücadelesi öncesinde yine değişim yaşanacak. Teknik ekip, idman eksikliklerini kapatmaları halinde Kadıköy'de Welinton ve Vida ikilisiyle başlamayı planlıyor.