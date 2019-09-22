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Sergen Yalçın: Fazla mutlu değiliz, ortayız

Sergen Yalçın: Fazla mutlu değiliz, ortayız

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayla ilgili konuşan Sergen Yalçın, "Son dakikada puanı kurtardığımız için mutluyuz ama kazanamadığımız için fazla mutlu değiliz, ortayız. Maça başlarken kazanmak istiyorduk ama 1 puan aldık. Maça iyi başladık, şanssız bir gol yedik. Golden sonra 10 dakika çok bocaladık ve pozisyonlar verdik. Konsantrasyonumuz gol yedikten sonra çok düşüyor, toparlamaya çalıştık ama toparlayamadık. İkinci yarı hücum yapmaya çalıştık. Bekleyen bir büyük takıma karşı hücum yapmak dünyanın en zor şeyi. Pozisyonlar verebileceğimizi biliyorduk. Galatasaray iyi oyuncular almış, çok güçlü bir rakibe karşı oynadık. Futbol böyle bir şey, her an oyunun içerisinde kalmak ve mücadele etmek lazım. Kendi gücümüz nispetinde iyi şeyler yaptık. 1 puan çok sevindirci ama şunu söylemeliyim, Galatasaray çok iyi bir takım ve çok iyi oyuncuları var." dedi.

Açıklamalarına devam eden Sergen Yalçın "Galatasaray ikinci golü bulabilirdi ve oyun o zaman biterdi. Ancak oyunda kaldık ve oyuncularımız çok iyi mücadele ettik. Onlara mücadelelerinden dolayı teşekkür ederim. Güzel bir maç oldu, izleyenler keyif almıştır. Bizim için kazanılan 1 puan sevindirici" diye konuştu.

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