Sergen Yalçın evde izleyip beğendi! Beşiktaş'ta Kevin Bua sesleri

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Dünyada yaşanan salgın nedeniyle görüşmelerin yüz yüze yapılmamasının ardından, Sergen Yalçın'ın evde izlediği videolar üzerinden yaptığı değerlendirmelerle transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. İsviçre'nin Basel takımında forma giyen Kevin Bua.
İsviçre Ligi'nde 19 karşılaşmada 4 gol ve 6 asist, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta 3 gol ve 2 asist yapan 26 yaşındaki İspanyol asıllı oyuncunun Sergen Yalçın'ın oldukça ilgisini çektiği bildirildi.
HEDEF İMZA PARASI ÖDEMEMEK
Elneny'nin eski takımı olan Basel'in bu tarz oyuncuların yetişmesinde ciddi payı olduğunu bilen Yalçın'ın, Bua'nın sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasının bir fırsat oluşturduğunu ve bu transferin değerlendirilmesini istediği de gelen bilgiler arasında. Yönetim şimdi bu transferin imza parası ödenmeden bitirilmesi için çalışıyor. Sergen'in bir kanatta Bua diğer kanatta da Lucas Andersen gibi gol ve asist katkısı yapabilen iki oyuncunun transfer edilmesi durumunda gelecek sezon için umutlanabileceğini söylediği de bildirildi.
Kartal'ın transfer listesine dahil olan Kevin Bua, kulüp kariyerinde bugüne kadar 213 resmi maçta forma giydi. 48 gol atan, 51 de asist yapan yıldız oyuncu toplamda 99 gole direkt olarak katkıda bulundu.
(Takvim)
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, 10 gün önce Sparta Prag ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden 24 yaşındaki orta saha Martin Hasek ile prensip anlaşmasına vardı.
Kolombiya'da Galatasaray'ın maçlarını veren kanalın sorumlusu Jaime Para'dan müthiş iddia: “Eğer Galatasaray Yönetimi Falcao'nun ücretinde indirim yapmak konusunda ısrarcı olmazsa, kesin olarak Cim-Bom'da devam eder. Çünkü Arap ülkelerinden gelen teklifleri kabul etmedi. Ama Galatasaray'ın ücrette indirim teklifini de kabul etmiyor”
Moldova Milli Takımı'nın hocası Engin Fırat AKŞAM'a çok özel açıklamalar yaptı: “Zaten bir çok yerden teklifler alıyorum. Ama sonuçta Moldova ile sözleşmem var ve beni isteyenin onlarla görüşmesi lazım. Fenerbahçe'yi soruyorsanız, tabii ki ilgimi çeker. Ancak resmi bir teklif yok.”
Fenerbahçe, Sevilla'nın Monaco'dan 25 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı ancak beklentilerin çok altında kalan sağ kanat Rony Lopes'i transfer etmek istiyor. Kanarya'nın B planı ise Samu Castillejo.
Galatasaray, Covid-19 döneminde yaptığı bağışla elini taşın altına koyarken bir katkıya daha imza atmak istiyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Mecidiyeköy'de boş durumdaki oteli ihtiyaç olması durumunda Sağlık Bakanlığı'nın emrine vereceği bildirildi.
Fenerbahçe'nin Al-Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues'e Portekiz devi Porto talip oldu.
Gana basını, Beşiktaş'ın Malatyaspor'un Ganalı orta sahası Afriyie Acquah'ı istediğini yazdı.