Sergen Yalçın evde izleyip beğendi! Beşiktaş'ta Kevin Bua sesleri

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Basel ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kevin Bua'ya kancayı taktı.

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Dünyada yaşanan salgın nedeniyle görüşmelerin yüz yüze yapılmamasının ardından, Sergen Yalçın'ın evde izlediği videolar üzerinden yaptığı değerlendirmelerle transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. İsviçre'nin Basel takımında forma giyen Kevin Bua.



İsviçre Ligi'nde 19 karşılaşmada 4 gol ve 6 asist, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta 3 gol ve 2 asist yapan 26 yaşındaki İspanyol asıllı oyuncunun Sergen Yalçın'ın oldukça ilgisini çektiği bildirildi.

HEDEF İMZA PARASI ÖDEMEMEK

Elneny'nin eski takımı olan Basel'in bu tarz oyuncuların yetişmesinde ciddi payı olduğunu bilen Yalçın'ın, Bua'nın sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasının bir fırsat oluşturduğunu ve bu transferin değerlendirilmesini istediği de gelen bilgiler arasında. Yönetim şimdi bu transferin imza parası ödenmeden bitirilmesi için çalışıyor. Sergen'in bir kanatta Bua diğer kanatta da Lucas Andersen gibi gol ve asist katkısı yapabilen iki oyuncunun transfer edilmesi durumunda gelecek sezon için umutlanabileceğini söylediği de bildirildi.

Kartal'ın transfer listesine dahil olan Kevin Bua, kulüp kariyerinde bugüne kadar 213 resmi maçta forma giydi. 48 gol atan, 51 de asist yapan yıldız oyuncu toplamda 99 gole direkt olarak katkıda bulundu.

(Takvim)