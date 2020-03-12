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aksam.com.tr
  • 12 Mart 2020 Perşembe 09:17
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  • 12 Mart 2020 Perşembe 09:17

Sergen Yalçın derbide tüm planlarını Marcao üzerine kuruyor

Sergen Yalçın derbide tüm planlarını Marcao üzerine kuruyor

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Pazar günü derbide Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sarı kırmızılıların stoperi Marcao'nun üzerine oynamak için talimatı verdi.

Süper Lig’de 26. hafta mücadelesinde pazar günü Galatasaray’a konuk olacak Beşiktaş'ta tüm planlar, 3 puan üzerine yapılıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, son haftalarda yakalanan çıkışı, Türk Telekom Stadı’nda da devam ettirmek istiyor.

Hafta başından beri yardımcılarıyla rakibin maç videolarını izleyen 47 yaşındaki teknik adam, Galatasaray’ın zaaflarını çalışıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın oynadığı son maçları detaylı şekilde izleyen Sergen Yalçın’ın, erken saatlerde Nevzat Demir Tesisleri’ne gelip sabah antrenmanı öncesi odasına kapanarak yardımcılarıyla analiz yaptığı bildirildi.

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Cim Bom’un özellikle oyunun ikinci yarılarında performans düşüklüğü yaşadığını düşünen Sergen Yalçın, 60. dakikadan sonra vitesi artırmayı ve hücum pres yapmayı planlıyor. Bu konuda Atiba, Boateng ve Burak Yılmaz’la da görüşen Yalçın, özellikle Marcao’nun üzerine yoğunlaşıyor.

Brezilyalı stoperin hataya müsait olduğunu oyuncularına anlatan Sergen Yalçın, presin önemine dikkat çekip 24 yaşındaki savunmacının bulunduğu bölgeyi zorlayıp golü bu hattan bulmanın hesaplarını yapıyor.

(Fanatik)

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