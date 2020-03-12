Sergen Yalçın derbide tüm planlarını Marcao üzerine kuruyor

Süper Lig’de 26. hafta mücadelesinde pazar günü Galatasaray’a konuk olacak Beşiktaş'ta tüm planlar, 3 puan üzerine yapılıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, son haftalarda yakalanan çıkışı, Türk Telekom Stadı’nda da devam ettirmek istiyor.
Hafta başından beri yardımcılarıyla rakibin maç videolarını izleyen 47 yaşındaki teknik adam, Galatasaray’ın zaaflarını çalışıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın oynadığı son maçları detaylı şekilde izleyen Sergen Yalçın’ın, erken saatlerde Nevzat Demir Tesisleri’ne gelip sabah antrenmanı öncesi odasına kapanarak yardımcılarıyla analiz yaptığı bildirildi.
3 isme özel görev
Cim Bom’un özellikle oyunun ikinci yarılarında performans düşüklüğü yaşadığını düşünen Sergen Yalçın, 60. dakikadan sonra vitesi artırmayı ve hücum pres yapmayı planlıyor. Bu konuda Atiba, Boateng ve Burak Yılmaz’la da görüşen Yalçın, özellikle Marcao’nun üzerine yoğunlaşıyor.
Brezilyalı stoperin hataya müsait olduğunu oyuncularına anlatan Sergen Yalçın, presin önemine dikkat çekip 24 yaşındaki savunmacının bulunduğu bölgeyi zorlayıp golü bu hattan bulmanın hesaplarını yapıyor.
(Fanatik)
Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Utah Jazz'ın Fransız oyuncusu Rudy Gobert'de corona virüsü (Covid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlar süresiz olarak askıya aldı.
UEFA Şampiyonlar Lig Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 2-1 yenildiği Borussia Dortmund'u evinde 2-0'la geçen Paris-Saint Germain, çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın son dakikalarında Neymar ve Emre Can arasında gergin anlar yaşandı.
İSMİ Fenerbahçe teknik direktörlüğü için anılan Roger Schmidt, Hollanda ekibi PSV ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe dört koldan yeni teknik direktörünü ararken gelecek olan hocayı ciddi sıkıntılar bekliyor.
Galatasaray'ın dün yaptığı idmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan Henry Onyekuru'nun durumu belli oldu. Genç yıldızın ciddi bir sorunu olmadığı öğrenildi. Nijeryalı futbolcunun Beşiktaş derbisinde oynaması bekleniyor.
Fenerbahçe'de, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde dünyayı sarsan koronavirüse karşı geniş kapsamlı önlemler alınmaya başlandı.
Beşiktaş emektar oyuncuları Gökhan Gönül ve Atiba ile anlaştı. İki futbolcu da mali konularda yönetime hiç sorun çıkartmadı.