Sergen Yalçın derbide öncesi ikilemde: Gençlik mi, tecrübe mi?

Sabah

Teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir'i mağlup eden kadroyu Fenerbahçe karşısına da sürmek istiyor. Tecrübeli hoca, genç Rıdvan ile sakatlığı geçen ancak bireysel çalışmalarını sürdüren N'Sakala'nın tecrübesi arasında kararsız kaldı

Başakşehir galibiyetiyle morallenen ve gözünü derbiye diken Beşiktaş'ta kadro büyük ölçüde şekillenmeye başladı. Siyahbeyazlılarda Koronavirüs'ü atlatarak takıma geri dönen isimlerden Valentin Rosier, Fenerbahçe karşısında formasına kavuşacak. Kartal'da sol bek mevkii hariç, geriye kalan isimler Başakşehir maçında olduğu gibi aynı kalacak. Tek soru işareti; son maçında mücadelesi ve performansıyla takdir kazanan Rıdvan Yılmaz ile ferdi çalışmalara başlayan Fabrice N'Sakala'dan kimin oynayacağı.

RIDVAN YILMAZ BİR ADIM ÖNDE

Teknik direktör Sergen Yalçın döneminde ilk 11'de forma giymeye başlayan ve yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Rıdvan, geçtiğimiz sezon Caner Erkin'den aldığı formayı bu kez N'Sakala'dan kapmak üzere. 3-2 kazanılan Başakşehir maçında Visca'ya adım attırmayan 19 yaşındaki genç oyuncu, derbi için de kendine güveniyor.

31 yaşındaki N'Sakala da fizik gücü ve maç tecrübesi sebebiyle bu maçta Sergen Yalçın'ın planları arasında yer alıyor. İkili arasında formayı kimin alacağı, derbiye kadar yapılacak antrenmanlardaki performanslarıyla belli olacak. Ancak N'Sakala'nın henüz takımla çalışmalara başlamaması Rıdvan'ın şansını yükseltiyor.

RIDVAN YILMAZ NE YAPTI?

Süper Lig'de 2 maçta 167 dakika sahada kalan genç futbolcu gol ya da asist yapamazken, maç başına 1.5 top çalma, 3 top kesme, 1.5 uzaklaştırma, 1 bloklamayla oynadı.

FABRİCE N'SAKALA NE YAPTI?

Ligde 6 maçta 540 dakika oynayan Demokratik Kongolu futbolcu, skora katkı sağlayamadı. N'sakala, 3 top çalma, 1.8 top kesme, 0.5 uzaklaştırma, 0.2 bloklama ortalamasıyla oynadı.