Sergen Yalçın: Daha fazla sorumluluk almalılar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"HİÇBİR ŞEY YAPMAYAN BİR TAKIMA KAYBETTİK"
Kaybedecek bir oyun oynamadık. Şanssız bir günümüzdeydik. Hiçbir şey yapmayan bir takıma kaybettik.
"BAZI OYUNCULARIMIZ DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMALI"
Bazı oyuncularımızın biraz daha fazla sorumluluk alması lazım. Kenardan, merkezden her yerden hücumu yapıyoruz ama oyuna ağırlığını koyması gereken oyuncularımız var. Önümüzdeki haftalarda son vuruşlar ve hücumdaki sorunlarımızı çözmek için çalışacağız. Çok inişli çıkışlı grafik sergilendiğindne oyunu oturtmada sorunlar yaşıyoruz.
"KENDİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ"
Oyunsal anlamda sorunumuz yok ama son vuruşlardaki becerimizi arttırmalıyız. Ceza alanı içine daha çok girmeliyiz. Gole kadar rakibin 1 tane pozisyonu yok. Bu futbol. Bir kontra, bir pozisyon yiyebiliyorsun. Bunların hepsi futbolda var. Kendimizi geliştireceğiz zamanla.
Medipol Başakşehir, kendi sahasında Beşiktaş’ı tek golle mağlup etti ve Sergen Yalçın’a Beşiktaş’ın başında ilk mağlubiyetini yaşattı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu ve kaybetmeyi hak etmediklerini söyledi.
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