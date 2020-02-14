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aksam.com.tr
  • 14 Şubat 2020 Cuma 22:35
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  • 14 Şubat 2020 Cuma 22:35

Sergen Yalçın: Daha fazla sorumluluk almalılar

Sergen Yalçın: Daha fazla sorumluluk almalılar

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu ve kaybetmeyi hak etmediklerini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"HİÇBİR ŞEY YAPMAYAN BİR TAKIMA KAYBETTİK"

Kaybedecek bir oyun oynamadık. Şanssız bir günümüzdeydik. Hiçbir şey yapmayan bir takıma kaybettik.

"BAZI OYUNCULARIMIZ DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMALI"

Bazı oyuncularımızın biraz daha fazla sorumluluk alması lazım. Kenardan, merkezden her yerden hücumu yapıyoruz ama oyuna ağırlığını koyması gereken oyuncularımız var. Önümüzdeki haftalarda son vuruşlar ve hücumdaki sorunlarımızı çözmek için çalışacağız. Çok inişli çıkışlı grafik sergilendiğindne oyunu oturtmada sorunlar yaşıyoruz.

"KENDİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Oyunsal anlamda sorunumuz yok ama son vuruşlardaki becerimizi arttırmalıyız. Ceza alanı içine daha çok girmeliyiz. Gole kadar rakibin 1 tane pozisyonu yok. Bu futbol. Bir kontra, bir pozisyon yiyebiliyorsun. Bunların hepsi futbolda var. Kendimizi geliştireceğiz zamanla.

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Sergen Yalçın ile ilk kayıp
Sergen Yalçın ile ilk kayıp

Sergen Yalçın ile ilk kayıp

Medipol Başakşehir, kendi sahasında Beşiktaş’ı tek golle mağlup etti ve Sergen Yalçın’a Beşiktaş’ın başında ilk mağlubiyetini yaşattı.

'Daha fazla sorumluluk almalılar'
'Daha fazla sorumluluk almalılar'

'Daha fazla sorumluluk almalılar'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu ve kaybetmeyi hak etmediklerini söyledi.

'Bazen kazanırken mutsuz olursunuz'
'Bazen kazanırken mutsuz olursunuz'

'Bazen kazanırken mutsuz olursunuz'

Süper Lig'in 22. hafta açılış mücadelesinde Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla yendi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a konuşan Okan Buruk, 'Lider olmanın moralini süreceğiz' dedi.

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