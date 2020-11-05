Sergen Yalçın, Cyle Larin hakkında fikir değiştirdi: Kalsın

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Beşiktaş'ta son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Cyle Larin hakkında teknik direktör Sergen Yalçın da karar değiştirdi. Kanadalı golcü, forvet transferi yapılsa dahi takımda kalacak.

Beşiktaş'taki başarılı performansıyla alkış toplayan ve devre arası yeniden kiralık gönderilmekten kurtulan Cyle Larin, hem teknik heyet hem de yönetimin gözüne girdi.



Sezon başında kiralık gönderilme tehlikesi nedeniyle İstanbul'da ev bile kiralamayan ve ailesiyle birlikte otelde kalan Kanadalı forvetin düzenli aile yaşantısı sayesinde performansını ciddi biçimde artırdığı bildirildi. Kiralık ya da bonservisle gitmemek için ekstra çalışan, takımın as oyuncularından biri olmak için büyük çaba harcayan Larin'in bu performansı karşısında Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da fikir değiştirdiği öğrenildi.

FORVET ALINSA BİLE KALACAK

Daha önce devre arasında kiralık gitmesine sıcak bakılan fakat attığı gollerle takıma son dönemde hayat veren Larin'in, forvet alınsa bile takımda kalması sağlanacak.

Bu sene forma rekabetinin yüksek olacağını bile bile Beşiktaş'ta kalmak isteyen ve buna göre kendini hazırlayan Larin'in artık otelden ayrılarak, eşi ve ikizleriyle birlikte eve geçmek istediği ifade edildi. Teknik patron Sergen Yalçın'ın güvenini kazanan 25 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde bu planını gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi.

Cyle Larin bu sezon 8 resmi maçta forma giyerken 4 gole imza attı. Kanadalı forvet, Süper Lig'de 3, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 1 kez rakip fileleri havalandırdı.