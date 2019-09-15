Sergen Yalçın: Çok mutluyum

Karşılaşma sonrasında basın toplantısında konuşan Yalçın, "Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Oyun anlamında güçlü bir oyun sergilediklerine dikkati çeken Sergen Yalçın, "Son 2 haftayı yenilgilerle kapatmıştık. Bireysel hatalar ve şanssızlıklar nedeniyle sahadan mağlup ayrılmıştık. Özellikle milli takım arasında oyuncularla bireysel toplantılar yaptık. İyi bir galibiyet oldu. Morale ihtiyacımız vardı." değerlendirmesinde bulundu.