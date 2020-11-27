Sergen Yalçın büyük maçlarda kaybetmiyor

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; siyah-beyazlılarda kadroda önemli eksikler bulunsa da teknik direktör Sergen Yalçın'ın büyük maçlardaki performansı güven veriyor.
1 KEZ KAYBETTİ
Geride kalan sezonun 20. haftasında Beşiktaş'ın başına geçen 48 yaşındaki çalıştırıcı; Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'e karşı 6 maça çıkarken 3 galibiyet ve 2 beraberlik alıp sadece bir kez kaybetti.
İLK ZAFER FENERBAHÇE'YE KARŞI
Yalçın yönetiminde ilk zorlu sınavını Başakşehir karşısında veren siyah-beyazlılar, etkili futboluna rağmen 1-0 yenilmekten kurtulamamıştı. Ardından Trabzonspor'u konuk eden Kartal, 1-0 geriden gelip 2-1'i bulmasına rağmen Sörloth'un son dakika golüyle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Sonrasında Galatasaray ile TT Stadı'nda 0-0 berabere kalan Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek Yalçın yönetiminde ilk derbi zaferini elde etti.
TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR'E GEÇİT YOK
Bu sezonki ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş, son olarak önemli eksiklerine rağmen Başakşehir'i 3-2'lik skorla devirerek zirve yarışına tutundu. Sergen Yalçın söz konusu 6 maçta 11 puan toplarken Kadıköy'den galibiyetle ayrılmak en büyük hedef.
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