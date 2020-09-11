Sergen Yalçın: Burası Beşiktaş, 6 genç aynı anda sahada olamaz

AKŞAM

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, genç futbolculara önem vermediğine dair yapılan eleştirilere cevap verdi.

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Altyapıdan 6-7 futbolcumuz A Takım’da. ‘Genç oyunculara önem vermiyor’ diye hala eleştiriliyorum. Bunlar benim için üzücü... Kimse kusura bakmasın ama burası Beşiktaş, 6 genç oyuncu aynı anda sahada olamaz. Yarışmacı ve hedefleri olan bir takım sonuçta Beşiktaş” dedi

