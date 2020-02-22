Sergen Yalçın bombayı patlattı: Loris Karius gelecek sezon bizimle olmayacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"İNANILMAZLARI KAÇIRDIK"

Sergen Yalçın açıklamasında, "Oyuncuların performansından çok memnunum, kazanmak için her şeyi yaptılar. Böyle maçlarda küçük ayrıntılar... Rakibin hiç kaleye gelmediği maçta 1-0 mağlupken, 2-1 iken birçok pozisyona giriyoruz, atacaksın, kazanmak için atacaksın, maçı bitireceksin. İnanılmaz pozisyonlar harcadık." dedi.

"UFAK TEFEK SIKINTILAR VAR"

Siyah beyazlı çalıştırıcı ayrıca, "Ligi nerede bitirebiliyorsak, orada bitirmeye çalışacağız. Bugün de kazanmak istiyorduk, oyuncular da gösterdiler, tamamen bizim kontrolümüzde olan bir oyun, çok rahat kazanabileceğimiz bir müsabakaydı. Ufak tefek problemlerimiz var, bunu şu anda çözemiyoruz. Sezonu bitirip, yeni sezonda yeni yapılanma dönemi, kafamızda bir şeyler var. Her şeyi konuşmak için erken." ifadelerini kullandı

"TÜM CAMİA OFANSİF OYUN İSTİYOR"

Beşiktaş'ın hücum oynaması gerektiğini vurgulayan antrenör, "Beşiktaş her zaman ofansif oynamalı, özellikle içeride oynadığımız maçlarda tüm camia ofansif oynayan, mücadele eden, kazanma arzusuyla dolu bir takım görmek istiyor, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"HAKEM ARKADAŞLARLA SIKINTI YAŞIYORUZ"

Trabzonspor'un ilk golünden önceki faul pozisyonuna değinen Sergen Yalçın, hakemler için tepki gösterirken, "Atiba'nın pozisyonunu çok değerlendirmek istemiyorum, görmedim, faul mü değil mi bilmiyorum. Hakemin Sosa lehine maçın başında verdiği bir faul var, Atiba'ya yapılan pozisyon ondan daha ağırdı, istese çalabilirdi. Sezon başından beri hakem arkadaşlarla ilgili camia olarak çok sıkıntı yaşıyoruz. Hakemler de hata yapabilir diyoruz ama hep aynı tarafa mı oluyor bu hatalar, bu da konuşulması gerekenlerden biri." mesajını yolladı.

KARIUS’UN GELECEĞİ

Loris Karius’un geleceği hakkında da konuşan Sergen Yalçın, “Gelecek sezon bizimle olmayacak” gibi net bir açıklama yaptı.