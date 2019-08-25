Sergen Yalçın: Bizim için şanssız bir gece oldu

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Üzüldük. Doğal olarak maç kaybettiğimiz zaman üzülüyoruz. Kaybetmeyebilirdik de. Şansız bir gece oldu." dedi.

İlk yarıda oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu ifade eden Yalçın, şöyle devam etti:

"Pozisyonlarımız vardı, ilk yarıyı önde bitirmemiz gerekiyordu. 45 artıda basit ve enteresan bir gol yedik. Gol, direncimizi, oyuncularımızın motivasyonunu düşürdü. Zor bir anda yedik 20, 25. dakikalarda yesek çevirebilirdik. Hiç telafisi olmayan anda gol yedik ve ilk yarıyı geride bitirdik. İkinci yarıya Trabzonspor daha iyi başladı. Bizim de pozisyonlarımız vardı, hamle yaptık. Gökhan Töre, Chaaleli hamlesini yaparak risk aldım. Oyunu dengeleme için iyi hamle. Gökhan sakatlanınca başka oyun düzenine geçerek ikinci santrforu aldık. İyi, centilmence güzel müsabaka oldu. İki tarafı da mücadeleden dolayı tebrik etmek lazım."

Sergen Yalçın, ligin daha başında olduklarını dile getirerek, "Total ligde yaşayacağımız şeyler bunlar. Oyundan, oyuncularımın mücadelesinden memnunuz, kaybettiğimiz için üzgünüz. Oyuncularım her geçen gün kendini geliştiriyor. Bundan sonrasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Bunu bugün de gösterdiler. İyi mücadele edip iyi duruş sergiledik." şeklinde konuştu.

Yalçın, transferde bir oyuncu daha kadrolarına katabileceklerini sözlerine ekledi.