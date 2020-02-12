Sergen Yalçın Beşiktaş'ta 4 yıldızın biletini kesti

Beşiktaş'ın ideal 11'inden Atiba, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Loris Karius, Abdou Diaby, Mohammed Elneny ve Kevin Boateng'in yanı sıra Pedro Rebocho'nun sözleşmeleri sezon sonunda bitecek.
Bir anda ideal 11'inde 7 oyuncusunu kaybetme riskini göze almak istemeyen Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı görüşmede Gökhan, Caner ve Atiba'nın sözleşmelerinin yenilenmesini istedi.
4 İSİM YOLCU
Elneny ve Karius'un istense de bonservislerinin alınamayacağı ortamda; Rebocho ve Diaby'nin de kendilerine bir faydası olmayacağını söyledi. Boateng'in ise sözleşmesini performansıyla kendisinin alabileceğinin altını çizdi.
(Takvim)
Abdullah Avcı'nın gönderilmesinin ardından takımın başına geçen ve üst üste 2 galibiyetle Beşiktaş'ı zirve yarışında tutan Sergen Yalçın, sezon sonu için 4 ismin biletini kesti.
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