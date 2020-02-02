Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başındaki ilk maçta rekor kırdı

SPOR GÜNDEMİ

Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray Babel, Nzonzi, Emre Mor ve Emre Taşdemir’in ayrılmasına karşın 101 milyon euro ile yine Süper Lig’in en pahalı takımı olmayı başardı. Trabzon ikinci sırada yer alırken onu Fenerbahçe ve Beşiktaş izledi.

Boateng Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı Boateng Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı Beşiktaş'ın Serie A ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Kevin-Prince Boateng, bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

'Hocamızın şampiyonluk getireceğine inancımız tam!' 'Hocamızın şampiyonluk getireceğine inancımız tam!' Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah - beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi.

Son 10 yılda zarar büyük Son 10 yılda zarar büyük G.Saray, transferde son 10 sezonda en çok zarar eden kulüp oldu. 104.7 milyon eurosu uçan Sarı-Kırmızılılar’ı 102.2 milyon euroyla ezeli rakibi Fenerbahçe takip etti.

Tesadüfün böylesi! Gustavo son saniyede kızardı, cezasını kupada çekecek! Tesadüfün böylesi! Gustavo son saniyede kızardı, cezasını kupada çekecek! SARI kart cezası sebebiyle Başakşehir maçında sahaya çıkamayacak olan Vedat Muriqi, G.Antep önünde 2. sarıdan atılarak cezasını kupa maçında çekmişti. Aynı vaka yine tekrarlandı.

Trabzon'da yerel basın galibiyetle coştu Trabzon'da yerel basın galibiyetle coştu Süper Lig'de Trabzonspor, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken, yerel gazeteler galibiyeti sayfalarına taşıdı.