Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden Umut Nayir'in takımda tutulmasını istedi

SPOR GÜNDEMİ

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den AKŞAM'a özel açıklamalar: ‘İndirim işine karışmayız‘ TFF Başkanı Nihat Özdemir'den AKŞAM'a özel açıklamalar: ‘İndirim işine karışmayız‘ TFF Başkanı Nihat Özdemir, gündemdeki kritik konularla ilgili AKŞAM'a konuştu: 1-Ücret indirimi işine TFF karışmayacak. Her kulüp kendi şartlarına göre sporcusuyla konuşur. 2-Bankalarla yapılan anlaşmalarda da biz müdahil olmayız. 3-Lisans talimatını değiştireceğiz.

Galatasaray yönetiminden devrim gibi karar! Artık bitti Galatasaray yönetiminden devrim gibi karar! Artık bitti Sarı-Kırmızılı kulüpte gelecek sezonun yıllık maaş limiti 1.5 milyon Euro olarak belirleniyor. Bu limitin üzerinde dış transfer veya yeni kontrat yapılmayacak. Mevcut kadrodaki yüksek maaşlı birçok isim yolcu, Falcao ve Belhanda gibi yıldızlar için de teklif bekleniyor.

AKŞAM özel röportaj: ‘Erzik işime karıştı istifa ettim‘ AKŞAM özel röportaj: ‘Erzik işime karıştı istifa ettim‘ Bir dönemin unutulmaz hakemi ve MHK Başkanı Ertuğrul Dilek'ten AKŞAM'a ilginç açıklamalar: “Beşiktaş-Trabzonspor Cumhurbaşkanlığı Kupası finali vardı. MHK'de 9 kişiden 7'si İhsan Türe'ye oy verdi. Ancak Federasyon Başkanı Şenes Erzik, “Ben başkasına söz verdim' diyerek Sadık Deda'yı görevlendirdi. Ben de MHK başkanlığını bıraktım.”

Galatasaray'ın yeni 10 numarası Andrey Galatasaray'ın yeni 10 numarası Andrey Gelecek sezon genç oyunculara yönelecek olan Cim-Bom Brezilya ekibi Vasco da Gama'nın 22 yaşındaki orta sahası Andrey'yi listesine aldı. Görüşmeler başladı. Rakip ise İtalyan ekibi Sampdoria.

Galatasaray transferde bombayı patlatıyor Galatasaray transferde bombayı patlatıyor Katar takımlarının Radamel Falcao ile ilgilenmesinin ardından Galatasaray harekete geçti. Falcao'nun olası transerinde yıldız ismin yerini hızlı bir şekilde doldurmak isteyen yönetim Hulk'u gündemine aldı. Çin'de forma giyen süper yıldız ayrılmaya sıcak bakarken, maaşında da ciddi indirime gidebileceği öğrenildi...

Başakşehir'den sürpriz transfer! İmzayı attı Başakşehir'den sürpriz transfer! İmzayı attı Koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada Başakşehir'den sürpriz bir hamle geldi. İstanbul ekibi, 2002 doğumlu Gineli genç futbolcu Sekou Tidjany Bangoura ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki futbolcu, imza attıktan sonra Başakşehir formasıyla poz da verdi.