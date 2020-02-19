Sergen Yalçın Beşiktaş yönetiminden transfer istedi

Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları erken başladı... Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelerek yeni sezon için fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Başakşehir mağlubiyeti sonrasında takımın umudunun iyice azalması üzerine öncelik yeni sezona verildi.
10 NUMARADA LİDER VASFI OLMALI
Yalçın'ın Çebi'ye yeni sezonda 10 numara ve forvet isteğini söyleyerek, "10 numara lider özelliklere sahip olmalı. Takımı yönlendirecek çok yönlü bir isim istiyorum" dediği belirlendi
TAKIMA GÜÇLÜ BİR FORVET ŞART
Çebi istediği forvet için de "Son vuruşları kusursuz olmalı. İyi kafa atmalı. Topu önde tutacak, sırtı dönük top alacak güçlü bir forvet olmalı. Arkadaşlarını pozisyona sokmalı" yorumunu yaptı.
BURAK'LA ÖZEL GÖRÜŞME
Sergen Yalçın'ın Burak'la özel bir görüşme yaparak Trabzonspor maçına hazırladığı öğrenildi.
YENİ HEDEF DENİZLİ
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(Sabah)
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