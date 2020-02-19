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aksam.com.tr
  • 19 Şubat 2020 Çarşamba 11:19
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  • 19 Şubat 2020 Çarşamba 11:19

Sergen Yalçın Beşiktaş yönetiminden transfer istedi

Sergen Yalçın Beşiktaş yönetiminden transfer istedi

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi ile yeni sezon için fikir alışverişinde bulundu. Yalçın'ın, "Takıma 10 numara ve forvet istiyorum. Alacağımız 2 oyuncunun da skora katkısı olmalı" dediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları erken başladı... Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelerek yeni sezon için fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Başakşehir mağlubiyeti sonrasında takımın umudunun iyice azalması üzerine öncelik yeni sezona verildi.

10 NUMARADA LİDER VASFI OLMALI

Yalçın'ın Çebi'ye yeni sezonda 10 numara ve forvet isteğini söyleyerek, "10 numara lider özelliklere sahip olmalı. Takımı yönlendirecek çok yönlü bir isim istiyorum" dediği belirlendi

TAKIMA GÜÇLÜ BİR FORVET ŞART

Çebi istediği forvet için de "Son vuruşları kusursuz olmalı. İyi kafa atmalı. Topu önde tutacak, sırtı dönük top alacak güçlü bir forvet olmalı. Arkadaşlarını pozisyona sokmalı" yorumunu yaptı.

BURAK'LA ÖZEL GÖRÜŞME

Sergen Yalçın'ın Burak'la özel bir görüşme yaparak Trabzonspor maçına hazırladığı öğrenildi.

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(Sabah)

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