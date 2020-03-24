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  • Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden Oğulcan Çağlayan'ın transfer edilmesini istedi
  • 24 Mart 2020 Salı 11:11
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  • 24 Mart 2020 Salı 11:11

Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden Oğulcan Çağlayan'ın transfer edilmesini istedi

Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden Oğulcan Çağlayan'ın transfer edilmesini istedi

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Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor'un forveti Oğulcan Çağlayan'ı istediğini Siyah-Beyazlı yönetime bildirdi.

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'un genç futbolcusu Oğulcan Çağlayan'ı istediği ortaya çıktı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın çok beğendiği genç futbolcunun ismini yönetime bildirdi.

Sergen Yalçın'ın 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak "Her iki ayağına da son derece hakim. Yeni sezonda onu mutlaka kadromda görmek isterim. Gereğini yapın" dediği öğrenildi.

(Takvim)

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