Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden Güven Yalçın'ın takımda tutulmasını istedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden Güven Yalçın'ın takımda tutulmasını istedi.

Bayer Leverkusen altyapısından Beşiktaş'a geldiği ilk sezon özellikle yaptığı hat-tricklerle dikkat çeken genç santrfor Güven Yalçın'a, teknik direktör Sergen Yalçın'dan transfer izni çıkmadı.



Özellikle son dönemde adı birçok yabancı kulüple birlikte anılmaya başlayan 21 yaşındaki Güven, siyah-beyazlı teknik patron tarafından adeta korumaya alındı. Yönetimle görüşen Sergen Yalçın'ın, transfer döneminde Güven'in kesinlikle satılmamasını ya da kiralık verilmemesini istediği ortaya çıktı.

Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemde Ozan Tufan ve Yeni Malatyaspor'da görev yaparken Gökhan Töre'yi yeniden Türk futboluna kazandıran Sergen Yalçın'ın, Güven Yalçın'ın da geçen sezon ki performansına kısa sürede ulaşacağını ifade ettiği aktarıldı.

BURAK YILMAZ'LA BİRLİKTE

Beşiktaş'ın yeni dönemde genç oyunculara daha fazla yönelecek olması nedeniyle Güven gibi yetenekli bir ismin mutlaka kadroda olmasını isteyen siyah-beyazlı teknik adam, takımdaki tüm gençlere bol bol fırsat vermeye de çalışacak. Deneyimli çalıştırıcı, gençler ile tecrübeli oyuncuları forma için yarıştırarak takımdaki rekabet ortamını artıracak.

Bu arada Sergen Yalçın'ın önümüzdeki dönemde Burak Yılmaz ile Güven Yalçın'ı zaman zaman birlikte sahaya sürmeyi düşündüğü belirlendi. Güven'in oynadıkça kendisini bulacağına inanan Beşiktaş'ın hocası mümkün olduğu kadar yetenekli oyuncuya şans tanıyacak.

ANTALYASPOR MAÇINA 11'DE BAŞLAYABİLİR

Teknik Direktör Sergen Yalçın, sarı kart cezalısı Burak Yılmaz'ın yokluğunda Antalyaspor maçında ilk 11'de sahaya süreceği golcüyü belirlemeye çalışıyor. Çift kale maçlar ve taktik çalışmalarda çeşitli denemeler yapan Yalçın'ın, Güven Yalçın'a forma vermeyi düşündüğü belirlendi.

Daha önce Kevin Prince Boateng'i santrfor pozisyonunda oynatmanın hesaplarını yapan siyah-beyazlı hocanın, Güven'in antrenmanlardaki performansını beğendiği ve bu nedenle Ganalı oyuncuyu forvet arkasında görevlendirmeye sıcak baktığı kaydedildi. Burak Yılmaz'ın yokluğunda büyük bir fırsat yakalaması beklenen Güven Yalçın'ın kendini yüksek bir motivasyonla Antalyaspor maçına hazırladığı öğrenildi.

(Skorer)