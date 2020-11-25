Sergen Yalçın Beşiktaş kariyeriyle kendi rekorunu kıracak

Sergen Yalçın, 20 bin taraftar önünde Beşiktaş'ın başına geçtiğinde tarihler 30 Ocak 2019'u gösteriyordu.
Bir gün önce sözleşmeyi bile okumadan imzayı atan ve Ümraniye'de mesaiye başlayan genç çalıştırıcı, o günden beri çok sevdiği yuvasında görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Sergen Yalçın futbolcu olarak efsaneleştiği Beşiktaş'a gelmeden önce Süper Lig'de yedi ayrı kulüpte görev yapmıştı.
Yalçın'ın, pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynanacak derbi sonrasında kariyerinde en uzun süre çalıştırdığı takım Beşiktaş olacak.
305. gününde derbiye çıkıyor
Futbolculuğunda olduğu gibi teknik adamlığında da çok takım gezen Yalçın, Sivasspor'u 307 gün boyunca çalıştırmıştı.
48 yaşındaki Sergen Hoca, F.Bahçe maçından 2 gün sonra renklerine gönül verdiği, formasını en çok terlettiği takım olan Beşiktaş'ta teknik direktör olarak kariyer rekorunu kıracak. Sergen Yalçın 3-2 kazanılan son Başakşehir maçında galibiyet rekorunu da kırdı.
Siyah-beyazlıların başında 25. maçına çıkacak olan Yalçın, 14. galibiyetini gördü ve çalıştırdığı takımlar arasında en fazla 3 puan sevincini de Beşiktaş'ta yaşamış oldu.
Kadıköy'e bileniyor
Kadıköy'de son galibiyetini 15 yıl önce yaşayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın pazar günkü derbiye bileniyor. Tecrübeli teknik adam, çalıştırdığı takımlarla Kadıköy'de henüz puan sevinci yaşayamadı. Kayserispor'un başındayken 2017'deki kupa maçı 3-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle bitmişti. Yalçın, 2018'de Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde de sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
Galatasaray'ın tartışılan kalecisi Fatih Öztürk'le ilgili çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılıların teknik ekibinin, kendilerine önerilen Tim Krul'un yerine tercihini yerli kaleciden yana kullandığı öğrenildi. Hollandalı eldiven bu sezon Norwich ile çıktığı 12 maçın 5'inde gol yemedi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, maç sonuna ilave edilen dakikaya itirazı haklı çıktı. Öyle ki mücadele oynanmayan süre 10 dakika 42 saniye idi.
12 resmi maçın hepsinde oynayan Taylan sakatlık nedir bilmezken Falcao, Feghouli, Babel ve Diagne'yi istikrar açısından solladı.
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Beşiktaş'ta derbi öncesi stoper hattındaki sorunlar devam ediyor. Sakatlığı bulunan Welinton dev maçta forma giyemeyecek. İzolasyon süreci henüz bitmeyen Vida da büyük olasılıkla Kadıköy'de görev yapamayacak.
Arsenal'in 40 milyon euroyu gözden çıkardığı milli futbolcumuzla ilgili menajeri Adem Cebeci, "Net rakamı ben veremem. Ancak bence ona paha biçilemez." dedi.