  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Ekim 2020 Salı 12:35
  • |
  • Son Güncelleme:

Sergen Yalçın: 'Beşiktaş izleyenlere keyif verecek'

Sergen Yalçın: 'Beşiktaş izleyenlere keyif verecek'

Paylaş

Hürriyet

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki gün Karagümrük ile yapılan hazırlık karşılaşmasında yeni transferlerin son durumundan ve alınan 5-2'lik sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

48 yaşındaki çalıştırıcı, futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı sohbette hem Karagümrük maçını değerlendirdi hem de takımın durumuyla ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı: "Milli maç arası takımımızın ve yeni transferlerimizin Süper Lig'e konsantre olması açısından iyi bir durum. Karagümrük karşısında yeni transfer ettiğimiz oyuncuların performansı hakkında bilgi sahibi olduk."

"Eksik kadromuza rağmen önceliğimiz sistemi uygulamak. Tüm oyuncularımın fizik gücüne bakarım. Sezon başı kampına katılmayan ya da antrenman yapmayan bazı oyuncuların bu açığı kapatmaya çalıştıklarını gördüm. Özellikle sağ ve sol kanatlardaki aksaklıkları çözdüğümüze sevindim. Rosier, Gökhan Töre, Atakan ve Josef de Souza takıma adaptasyon dönemini atlattılar. Rosier, hazırlık maçında sağ kanattaki etkili oyunu ve teknik yapısı ile ön plana çıktı. Bay geçeceğimiz 5. haftada da yapacağımız çalışmalarla iyice hazır hale gelecek. Maç oynadıkça da daha iyi olacak."

"Kalecilerimize inanıyor ve güveniyorum. Genç oyuncular hata da yapacak kritik kurtarışlar da. Yeter ki disiplinli olsunlar. Utku Yuvakuran da Ersin Destanoğlu da iyi durumda."

"Eksik kadromuza rağmen önceliğimiz sistemi uygulamak. Tüm oyuncularımın fizik gücüne bakarım. Sezon başı kampına katılmayan ya da antrenman yapmayan bazı oyuncuların bu açığı kapatmaya çalıştıklarını gördüm. Özellikle sağ ve sol kanatlardaki aksaklıkları çözdüğümüze sevindim. Rosier, Gökhan Töre, Atakan ve Josef de Souza takıma adaptasyon dönemini atlattılar. Rosier, hazırlık maçında sağ kanattaki etkili oyunu ve teknik yapısı ile ön plana çıktı. Bay geçeceğimiz 5. haftada da yapacağımız çalışmalarla iyice hazır hale gelecek. Maç oynadıkça da daha iyi olacak."

"Bundan sonra yapacağımız karşılaşmalarda kafamdaki sistemi sahada uygulamamamız halinde hem izleyenler hem de oynayanlar büyük keyif alacaklar. Genç oyuncuları da zaman zaman değerlendireceğiz." 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Çok konuşulacak sözler: Tokat olduğunu öğrendim
Çok konuşulacak sözler: Tokat olduğunu öğrendim

Çok konuşulacak sözler: Tokat olduğunu öğrendim

Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi
Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi

Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi

Liverpool'dan Uğurcan atağı
Liverpool'dan Uğurcan atağı

Liverpool'dan Uğurcan atağı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Sergen Yalçın'dan taraftara mesaj
Sergen Yalçın'dan taraftara mesaj

Sergen Yalçın'dan taraftara mesaj

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki gün Karagümrük ile yapılan hazırlık karşılaşmasında yeni transferlerin son durumundan ve alınan 5-2'lik sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Bavullarını topladı! Başkanın sözleri sonrası olanlar oldu
Bavullarını topladı! Başkanın sözleri sonrası olanlar oldu

Bavullarını topladı! Başkanın sözleri sonrası olanlar oldu

Galatasaray'da son günlerin tartışmalı ismi Sofiane Feghouli ile, eski takımı West Ham ilgileniyor.

Süper Lig'in eski yıldızı, Azerbaycan ordusuna katıldı
Süper Lig'in eski yıldızı, Azerbaycan ordusuna katıldı

Süper Lig'in eski yıldızı, Azerbaycan ordusuna katıldı

Hes Kablo Kayserispor'un eski futbolcusu Rashad Sadigov, Azerbaycan ordusuna dahil oldu.

G.Saray sonunda patladı ve FIFA'ya gitti!
G.Saray sonunda patladı ve FIFA'ya gitti!

G.Saray sonunda patladı ve FIFA'ya gitti!

Galatasaray 2 yıl önce Al-Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis'in son taksitini ödemeyen Suudi Arabistan ekibini FIFA'ya şikayet etti.

Fatih Terim tek forvette ısrarcı
Fatih Terim tek forvette ısrarcı

Fatih Terim tek forvette ısrarcı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sistem gereği tek forvet kararında ısrarcı olduğu kaydedildi.

Ali Koç'un başını ağrıtan 4 milyon euroluk detay
Ali Koç'un başını ağrıtan 4 milyon euroluk detay

Ali Koç'un başını ağrıtan 4 milyon euroluk detay

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Garry Rodrigues ve Nabil Dirar ile hala yollarını ayırabilmiş değil. İki oyuncunun yüksek maaş yükü Sarı-Lacivertli yönetimin başını ağrıtmaya devam ediyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.