Sergen Yalçın: 'Beşiktaş izleyenlere keyif verecek'

48 yaşındaki çalıştırıcı, futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı sohbette hem Karagümrük maçını değerlendirdi hem de takımın durumuyla ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı: "Milli maç arası takımımızın ve yeni transferlerimizin Süper Lig'e konsantre olması açısından iyi bir durum. Karagümrük karşısında yeni transfer ettiğimiz oyuncuların performansı hakkında bilgi sahibi olduk."
"Eksik kadromuza rağmen önceliğimiz sistemi uygulamak. Tüm oyuncularımın fizik gücüne bakarım. Sezon başı kampına katılmayan ya da antrenman yapmayan bazı oyuncuların bu açığı kapatmaya çalıştıklarını gördüm. Özellikle sağ ve sol kanatlardaki aksaklıkları çözdüğümüze sevindim. Rosier, Gökhan Töre, Atakan ve Josef de Souza takıma adaptasyon dönemini atlattılar. Rosier, hazırlık maçında sağ kanattaki etkili oyunu ve teknik yapısı ile ön plana çıktı. Bay geçeceğimiz 5. haftada da yapacağımız çalışmalarla iyice hazır hale gelecek. Maç oynadıkça da daha iyi olacak."
"Kalecilerimize inanıyor ve güveniyorum. Genç oyuncular hata da yapacak kritik kurtarışlar da. Yeter ki disiplinli olsunlar. Utku Yuvakuran da Ersin Destanoğlu da iyi durumda."
"Eksik kadromuza rağmen önceliğimiz sistemi uygulamak. Tüm oyuncularımın fizik gücüne bakarım. Sezon başı kampına katılmayan ya da antrenman yapmayan bazı oyuncuların bu açığı kapatmaya çalıştıklarını gördüm. Özellikle sağ ve sol kanatlardaki aksaklıkları çözdüğümüze sevindim. Rosier, Gökhan Töre, Atakan ve Josef de Souza takıma adaptasyon dönemini atlattılar. Rosier, hazırlık maçında sağ kanattaki etkili oyunu ve teknik yapısı ile ön plana çıktı. Bay geçeceğimiz 5. haftada da yapacağımız çalışmalarla iyice hazır hale gelecek. Maç oynadıkça da daha iyi olacak."
"Bundan sonra yapacağımız karşılaşmalarda kafamdaki sistemi sahada uygulamamamız halinde hem izleyenler hem de oynayanlar büyük keyif alacaklar. Genç oyuncuları da zaman zaman değerlendireceğiz."
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki gün Karagümrük ile yapılan hazırlık karşılaşmasında yeni transferlerin son durumundan ve alınan 5-2'lik sonuçtan memnun olduğunu söyledi.
Galatasaray'da son günlerin tartışmalı ismi Sofiane Feghouli ile, eski takımı West Ham ilgileniyor.
Hes Kablo Kayserispor'un eski futbolcusu Rashad Sadigov, Azerbaycan ordusuna dahil oldu.
Galatasaray 2 yıl önce Al-Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis'in son taksitini ödemeyen Suudi Arabistan ekibini FIFA'ya şikayet etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sistem gereği tek forvet kararında ısrarcı olduğu kaydedildi.
Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Garry Rodrigues ve Nabil Dirar ile hala yollarını ayırabilmiş değil. İki oyuncunun yüksek maaş yükü Sarı-Lacivertli yönetimin başını ağrıtmaya devam ediyor.