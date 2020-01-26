Sergen Yalçın: Beşiktaş ile para konuşmam!

Yalçın'ın Göztepe maçı sonrası açıklanması bekleniyor.
"BEŞİKTAŞ İLE PARA KONUŞMAM"
Sergen Yalçın dün yaptığı açıklamada Kartal'a yeşil ışık yaktı. Başarılı hoca, "Beşiktaş ile para konuşmam. Beni çağırlarsa koşa koşa gelirim. Orası benim yuvam" ifadesini kullandı.
GÖZTEPE SONRASI AÇIKLANACAK
Beşiktaş Yönetimi'nin Sergen Yalçın'ı Göztepe maçından sonra açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor. Yalçın'ın Ç.Rize maçında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.
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