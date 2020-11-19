Sergen Yalçın, Başakşehir maçında Dorukhan Toköz'ü sağ bekte görevlendirecek

Kartal’da kritik Medipol Başakşehir maçı öncesi üç sevindirici gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı takımda, N’Sakala ve Necip’in Kovid-19 testleri negatife döndü. Gaziantep FK ile 6 Kasım’da oynanan maçtan sonra deneyimli oyuncuların testi pozitif çıkmıştı. Son yapılan testlerin negatif olduğu ve bu futbolcuların bugün takımla antrenmana çıkabileceği aktarıldı.
Önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan Adem Ljajic’te de korkulan olmadı. Sağlık ekibi tarafından kontrolden geçirilen yıldız futbolcu dünkü antrenmanın tamamında yer aldı ve neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.
SAĞ BEK DORUKHAN
N’Sakala, Necip ve Ljajic’in Başakşehir maçına yetişebilecek olmasına sevinen Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, Kovid-19 vakaları yüzünden savunmada yaşanan krize çare aramaya ise devam ettiği bildirildi.
Siyah-beyazlı hocanın, Rosier’in yerine sağ bekte Dorukhan Toköz’ü düşündüğü, Vida ile Welinton’un yer alamayacağı stoper bölgesinde ise Josef’e görev vermenin hesaplarını yaptığı ifade edildi. Orta sahada Atiba ve Mensah’la karşılaşmaya başlayacak olan Sergen Yalçın’ın, Ljajic’e de 11’de şans tanıyabileceği öğrenildi. Deneyimli hocanın, Ljajic’i yine yedek soyundurup, Ghezzal’ı sağ kanat yerine forvet arkasında oynatabileceği de ileri sürüldü.
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