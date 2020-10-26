Sergen Yalçın: 'Artık bıraksınlar işimizi yapalım'

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda 3-2 kazandıkları Denizlispor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig 6. hafta kapanış maç gecesinde Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, yeni transferleri Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in ilk kez sahaya çıktığı maçı 3-2 kazandı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, "Lige gerçekten kötü başladık. Bu camiaya yakışmıyordu. Sıkıntılar yaşadık. Transferler geç katıldı. Sezon başındaki Avrupa maçları bizi perişan etti. Bu 3 haftalık ara bize iyi geldi. Şimdi oyuncularımın performansından memnunum" dedi.

"Bundan sonraki maçlarda da savaşan takım görecekler. Artık kimse başka bir oyun beklemesin" diyen Sergen Yalçın, "Ben ve ekibim daha önce çalıştığımız dönemlerde çok kaos yaşadık. Biz krizden ve kaostan kulübümüzü çıkarmayı biliriz. Yeter ki bıraksınlar işimizi yapalım. Sosyal medyada çok üstümüze geliyorlar. Bunlar çok üzücü. Biz burada sadece işimizi yapıyoruz. Beşiktaş'ı seviyoruz. Benim garantim yok, tazminatım yok, sadece 1 yıllık sözleşmem var. Tek güvencem Beşiktaş taraftarı" diye konuştu.