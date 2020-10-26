  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 26 Ekim 2020 Pazartesi 22:41
  • |
  • Son Güncelleme:

Sergen Yalçın: 'Artık bıraksınlar işimizi yapalım'

Sergen Yalçın: 'Artık bıraksınlar işimizi yapalım'

Paylaş

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda 3-2 kazandıkları Denizlispor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig 6. hafta kapanış maç gecesinde Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, yeni transferleri Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in ilk kez sahaya çıktığı maçı 3-2 kazandı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, "Lige gerçekten kötü başladık. Bu camiaya yakışmıyordu. Sıkıntılar yaşadık. Transferler geç katıldı. Sezon başındaki Avrupa maçları bizi perişan etti. Bu 3 haftalık ara bize iyi geldi. Şimdi oyuncularımın performansından memnunum" dedi.

"Bundan sonraki maçlarda da savaşan takım görecekler. Artık kimse başka bir oyun beklemesin" diyen Sergen Yalçın, "Ben ve ekibim daha önce çalıştığımız dönemlerde çok kaos yaşadık. Biz krizden ve kaostan kulübümüzü çıkarmayı biliriz. Yeter ki bıraksınlar işimizi yapalım. Sosyal medyada çok üstümüze geliyorlar. Bunlar çok üzücü. Biz burada sadece işimizi yapıyoruz. Beşiktaş'ı seviyoruz. Benim garantim yok, tazminatım yok, sadece 1 yıllık sözleşmem var. Tek güvencem Beşiktaş taraftarı" diye konuştu. 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Beşiktaş'ı Kanadalı yıldızları uçurdu
Beşiktaş'ı Kanadalı yıldızları uçurdu

Beşiktaş'ı Kanadalı yıldızları uçurdu

Çaykur Rizespor, Sivas'tan 3 puanla dönüyor
Çaykur Rizespor, Sivas'tan 3 puanla dönüyor

Çaykur Rizespor, Sivas'tan 3 puanla dönüyor

Denizlispor cephesinden maç sonu flaş açıklama
Denizlispor cephesinden maç sonu flaş açıklama

Denizlispor cephesinden maç sonu flaş açıklama

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Sergen Yalçın'dan imalı açıklama: 'Tazminatım yok'
Sergen Yalçın'dan imalı açıklama: 'Tazminatım yok'

Sergen Yalçın'dan imalı açıklama: 'Tazminatım yok'

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda 3-2 kazandıkları Denizlispor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cyle Larin'den mutlusu yok
Cyle Larin'den mutlusu yok

Cyle Larin'den mutlusu yok

Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin, Denizlispor'u 3-2 yendikleri maçın ardından konuştu.

Beşiktaş'ta Rosier ilk maçına çıktı
Beşiktaş'ta Rosier ilk maçına çıktı

Beşiktaş'ta Rosier ilk maçına çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, deplasmanda Denizlispor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Beşiktaşlı Ghezzal'dan maç sonu transfer itirafı
Beşiktaşlı Ghezzal'dan maç sonu transfer itirafı

Beşiktaşlı Ghezzal'dan maç sonu transfer itirafı

Beşiktaş'ta Ghezzal, deplasmanda Denizlispor'u 3-2 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası konuştu.

Galatasaray taraftarı yönetimin arkasında
Galatasaray taraftarı yönetimin arkasında

Galatasaray taraftarı yönetimin arkasında

Galatasaray'da yönetim ve Fatih Terim krizinde bir perde daha geride kalırken, taraftar grubu ultrAslan yönetime destek çıktı.

G.Saray'da sıcak saatler: Açıklamalar peş peşe
G.Saray'da sıcak saatler: Açıklamalar peş peşe

G.Saray'da sıcak saatler: Açıklamalar peş peşe

Galatasaray'da yönetim, Teknik Direktör Fatih Terim ile Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya geldi. Kritik toplantıda son dönemdeki açıklamalar masaya yatırılıyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.