  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Şubat 2020 Pazartesi 10:51
  • |
  • 03 Şubat 2020 Pazartesi 10:51

Sergen Yalçın 4 günde yaraya merhem oldu

Sergen Yalçın 4 günde yaraya merhem oldu

Paylaş

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u yenmesinde Sergen Yalçın'ın payı büyüktü. Taraftar ve camia kenetlenirken başarılı hocaya tam destek verildi. Takıma özgüven ve moral şırınga eden Yalçın, daha 4 günde 'Aranan kan' benim mesajını verdi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın coşkusu yaşanıyor... Abdullah Avcı'nın ayrılmasından sonra camianın büyük isteğiyle takımın başına getirilen başarılı hoca bir anda Siyah-Beyazlı takımın çehresini değiştirdi. Taraftar ve camiadan tam destek alan Yalçın 4 günlük kısa bir süre içinde takıma önce özgüven ve moral şırınga etti.

TAKTİKTE DEĞİŞİKLİK YAPTI

Çaykur Rizespor maçında futbolcuların oynama iştahı en üst düzeyde olurken bunda Yalçın'ın payı büyük oldu. Abdullah Avcı'nın 4-2-3-1 taktiği yerine 4-1-4-1 anlayışıyla takımını sahaya süren Yalçın bunun da karşılığını aldı.

PRES&BASKI ÖN PLANA ÇIKTI

Atiba'yı ön liberodan alarak orta sahaya monte eden Sergen Yalçın oyuncularına baskı, pres ve yardımlaşma gibi futbolun ana ögelerini en iyi şekilde uygulattı. Yalçın daha 4 günde, 'Aranan kan benim' mesajını vermiş oldu.

OYNAMA İŞTAHI ÇOK YÜKSELDİ

Beşiktaş'ta Ç.Rize maçında futbolcuların oynama isteği Sergen Yalçın'la görülen en büyük değişiklik oldu. Takım ruhu geri gelirken kazanma azmi yüksekti.

GÖKHAN GÖNÜL'E ÖZEL KUTLAMA

Çaykur Rize maçında takımının galibiyet golünü atan Gökhan Gönül'ün uçakta Sergen Yalçın tarafından özel olarak kutlandığı öğrenildi.

(Takvim)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray Kayserispor'u farklı geçti ama Jean Michael Seri performansıyla yine sınıfta kaldı

title

Hüseyin Çimşir'in babası Şaban Çimşir rüyasını anlattı: Oğlum şampiyonluk kupasını kaldırıyordu

title

Fatih Terim'in Ryan Donk'un golüne verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu

Kırmızı Kart Gösteren Hakeme Yumruk Attı

SPOR GÜNDEMİ

Yine Mansur Çalar yine olay! Jilet vakasından sonra...
Yine Mansur Çalar yine olay! Jilet vakasından sonra...

Yine Mansur Çalar yine olay! Jilet vakasından sonra...

Amedspor'un Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 yenildiği maçta ev sahibin deneyimli oyuncusu Mansur Çalar, Trabzon ekibinin oyuncusu Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırdı. Mansur, geçen sezon Sakaryaspor maçında jiletle sahaya çıkmış ve 20 maç ceza almıştı.

Olay iddia: Galatasaray bu 11'le Kadıköy'e çıkarsa...
Olay iddia: Galatasaray bu 11'le Kadıköy'e çıkarsa...

Olay iddia: Galatasaray bu 11'le Kadıköy'e çıkarsa...

Galatasaray, Kayserispor karşısında aldığı 4-1'lik farklı galibiyetle zirve yarışındaki yerini korudu, Sivasspor ile olan puan farkını 5'e indirdi. Maç sonrasında NTV'de konuşan usta yorumcu Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın kadrosunu değerlendirirken çarpıcı açıklamalara yer verdi.

Herkes Donk'un golü sonrası Terim'in tepkisini konuşuyor
Herkes Donk'un golü sonrası Terim'in tepkisini konuşuyor

Herkes Donk'un golü sonrası Terim'in tepkisini konuşuyor

Galatasaray’ın jokeri Ryan Donk, öyle bir gol attı ki, akrobatik şutuyla Zlatan Ibrahimovic’i hatırlattı. Ömer Bayram’ın asistinde topu önce göğsüne alan, bekletmeden voleyi vuran Hollandalı tam 457 gün sonra ağları sarstı.

Altay Bayındır Ersun Yanal'ı çıldırttı
Altay Bayındır Ersun Yanal'ı çıldırttı

Altay Bayındır Ersun Yanal'ı çıldırttı

Trabzonspor maçında yediği hatalı golle camiayı üzen Altay Bayındır sert bir dille uyarıldı.

'Rüyamda oğlum şampiyonluk kupasını kaldırıyordu'
'Rüyamda oğlum şampiyonluk kupasını kaldırıyordu'

'Rüyamda oğlum şampiyonluk kupasını kaldırıyordu'

Trabzonspor-Fenerbahçe maçını tribünde izleyen Hüseyin Çimşir’in babası Şaban Çimşir, Bordo-Mavililerin 2-1’lik zaferi sonrası duygularını paylaştı.

Cimbom farklı kazandı ama Seri yine sınıfta kaldı
Cimbom farklı kazandı ama Seri yine sınıfta kaldı

Cimbom farklı kazandı ama Seri yine sınıfta kaldı

Dün Kayserispor maçında sadece oynadığı futbolla değil, fizik kapasitesi yönünden de bir hayli eksik görünen Seri, kendisine güvenenleri endişeye sevk etti.

4 günde yaraya merhem oldu
4 günde yaraya merhem oldu

4 günde yaraya merhem oldu

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u yenmesinde Sergen Yalçın'ın payı büyüktü. Taraftar ve camia kenetlenirken başarılı hocaya tam destek verildi. Takıma özgüven ve moral şırınga eden Yalçın, daha 4 günde 'Aranan kan' benim mesajını verdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.