Sergen Yalçın 4 günde yaraya merhem oldu

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u yenmesinde Sergen Yalçın'ın payı büyüktü. Taraftar ve camia kenetlenirken başarılı hocaya tam destek verildi. Takıma özgüven ve moral şırınga eden Yalçın, daha 4 günde 'Aranan kan' benim mesajını verdi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın coşkusu yaşanıyor... Abdullah Avcı'nın ayrılmasından sonra camianın büyük isteğiyle takımın başına getirilen başarılı hoca bir anda Siyah-Beyazlı takımın çehresini değiştirdi. Taraftar ve camiadan tam destek alan Yalçın 4 günlük kısa bir süre içinde takıma önce özgüven ve moral şırınga etti.

TAKTİKTE DEĞİŞİKLİK YAPTI

Çaykur Rizespor maçında futbolcuların oynama iştahı en üst düzeyde olurken bunda Yalçın'ın payı büyük oldu. Abdullah Avcı'nın 4-2-3-1 taktiği yerine 4-1-4-1 anlayışıyla takımını sahaya süren Yalçın bunun da karşılığını aldı.

PRES&BASKI ÖN PLANA ÇIKTI

Atiba'yı ön liberodan alarak orta sahaya monte eden Sergen Yalçın oyuncularına baskı, pres ve yardımlaşma gibi futbolun ana ögelerini en iyi şekilde uygulattı. Yalçın daha 4 günde, 'Aranan kan benim' mesajını vermiş oldu.

OYNAMA İŞTAHI ÇOK YÜKSELDİ

Beşiktaş'ta Ç.Rize maçında futbolcuların oynama isteği Sergen Yalçın'la görülen en büyük değişiklik oldu. Takım ruhu geri gelirken kazanma azmi yüksekti.

GÖKHAN GÖNÜL'E ÖZEL KUTLAMA

Çaykur Rize maçında takımının galibiyet golünü atan Gökhan Gönül'ün uçakta Sergen Yalçın tarafından özel olarak kutlandığı öğrenildi.

(Takvim)