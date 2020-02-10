Sergen kanatlandırdı

AKŞAM
BEŞİKTAŞ, Sergen Yalçın’la çıkışa geçti. Siyah-Beyazlı takımın başında çıktığı iki maçtan da galibiyetle ayrılan genç teknik adam, hem camianın beklentilerini karşıladı hem de taraftarlara umut aşıladı. Rizespor’un ardından G.Antep’i de yenen Beşiktaş, 5 maç sonra üst üste kazandı ve üst basamaklarda yer alan rakiplerinin puan kaybetmesiyle zirve yarışına yeniden ortak oldu. Kartal, 8 maç aradan sonra da kalesini gole kapattı... Siyah-Beyazlılar, Sergen’in teknik direktörlüğünde averajını da düzeltmeye başladı. Ligin 19. haftasında Göztepe’ye 2-1 yenilen Beşiktaş, son 2 maçta fileleri 5 kez havalandırıp kalesinde bir gol gördü. Siyah-Beyazlı ekip, söz konusu 2 haftada averajını artı 3’ten artı 7’ye çıkardı.
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BEŞİKTAŞ’IN futbol aklı olarak düşündüğü Lucesucu için Rumen basınından çarpıcı bir iddia geldi.
VEDAT’IN talipleri her geçen gün artıyor.
ALANYA maçının orta hakemi Ümit Öztürk verdiği ve vermediği kararlarla gündeme oturdu.
Genel kurul üyeleri ve taraftarlar, Alanya maçından sonra yönetime ‘Ligden çekilin’ talebinde bulundu.
‘VAR hakemi çifte standart uyguladı’ diyen Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar: “Bunları kabullenmemiz mümkün değildir. Biz kabullensek bile F.Bahçe sahipsiz değildir. Bu düzen, bu şekilde gidemez. Korkarım ki çok daha vahim olaylara sebebiyet verecek bu gidişat.”
TRABZONSPOR Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, yaptığı paylaşımlarla F.Bahçe Başkanı Ali Koç’a yanıt verdi:.