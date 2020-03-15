Sergen ilk peşinde

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Ali Koç'a tepkiler çığ gibi! 'Al vizyonunu da git bu kulüpten' Ali Koç'a tepkiler çığ gibi! 'Al vizyonunu da git bu kulüpten' Fenerbahçeli taraftarlar dün akşamki Konyaspor mağlubiyetinin ardından Başkan Ali Koç'a öfke kustu.

Bülent Korkmaz'dan Konyaspor - Fenerbahçe maçında tarihi başarı! Bülent Korkmaz'dan Konyaspor - Fenerbahçe maçında tarihi başarı! İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 26 haftasında kendi sahasında 9 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Yeşil beyazlıların teknik direktörü Bülent Korkmaz ise bu galibiyetle tarihi bir başarıya imza attı. İşte detaylar...

Herkes bu anı konuşuyor! Harun Tekin... Herkes bu anı konuşuyor! Harun Tekin... Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta Sarı-Lacivertlilerin kalecisi Harun Tekin'in taç atışı kullanması sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Talisca'dan Beşiktaş'ın paylaşımına cevap: Yakında döneceğim Talisca'dan Beşiktaş'ın paylaşımına cevap: Yakında döneceğim Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından Galatasaray derbisiyle ilgili yaptığı paylaşıma, Siyah-Beyazlıların eski yıldızı Anderson Talisca'dan taraftarları heyecanlandıracak bir yorum geldi. Brezilyalı yıldız, “Sizi seviyorum, yakında döneceğim” dedi.

Fenerbahçe'de hoca krizi! Fenerbahçe'de hoca krizi! Ersun Yanal'ın ayrılmasından sonra takımı Zeki Murat Göle'ye emanet eden Fenerbahçe'de genç teknik adamın da görev süresi doldu. Lisansı yetersiz olduğu için sadece iki maç takımın başında maça çıkabilen Göle'nin yerine bundan sonraki maçların takımın başında kim olacağı merak konusu...

Seyrantepe'de 'sessiz' derbi! İşte muhtemel 11'ler Seyrantepe'de 'sessiz' derbi! İşte muhtemel 11'ler Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.