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aksam.com.tr
  • 20 Ekim 2020 Salı 22:37
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Serge Gnabry, koronavirüse yakalandı

Serge Gnabry, koronavirüse yakalandı

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AA

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Serge Gnabry koronavirüse yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Alman futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve evde karantinaya alındığı kaydedildi.

Bu sezon ligde 4 maça çıkan Gnabry, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

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