Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Alman futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve evde karantinaya alındığı kaydedildi.
Bu sezon ligde 4 maça çıkan Gnabry, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, İtalya Serie A'nın oynandığını ancak ligin sonunun getirilip getirilemeyeceğinden emin olmadığını, lig yönetiminin alternatif planları düşünmesi gerektiğini söyledi.
Galatasaray'ın transfer sezonunda yeniden sarı-kırmızılı formayı giydirmek için uğraş verdiği Jean Michael Seri, Fransa'nın Nice kulübünden gelen "bekle" mesajı nedeniyle İstanbul'a gelmediği ortaya çıktı.
İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, antrenmanda sakatlandı.
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor için ligdeki bu seneki hedeflerinin ligi ilk 10 içerisinde tamamlamak olduğunu söyledi.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Amadou Haidara'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Serge Gnabry koronavirüse yakalandı.