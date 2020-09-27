Serdar Özkan, Bursaspor'dan ayrılıyor

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’da tecrübeli isimle yolların ayrılması bekleniyor. Bu sezonun ilk maçında Adana Demirspor karşısında sadece 8 dakika forma giyen, Altınordu maçında ise tercih edilmeyen Serdar Özkan’ın bu duruma tepki gösterdiği öğrenildi.
Teknik Direktör Mustafa Er’in de basın toplantısında başarılı futbolcuyla yolların ayrılmasının gündemde olduğu söylemesinin ardından gözler Giresunspor mücadelesine çevrilmişti. Ancak Özkan, maçın kadrosuna dahi alınmayarak ayrılık ihtimalini oldukça yükseltti.
33 yaşındaki futbolcunun Bursaspor’daki sözleşmesi 2021 Mayıs ayında bitiyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Isimat Mirin ve Douglas'tan sonra Jeremain Lens ve Umut Nayir'i de gözden çıkardı. Başarılı çalıştırıcı, iki oyuncunun bonservisiyle gönderilmesini Siyah-Beyazlı yönetime iletti.
Bu akşam saat 19:00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.
Beşiktaş, Roma'nın 29 yaşındaki İtalyan sağ beki Davide Santon ile anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlı yönetim, 14'e çıkan yabancı oyuncu kontenjanını düşürüp Santon'a imzayı attıracak.
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde tüm gözler Arda Turan, Radamel Falcao ve Younes Belhanda'nın üzerinde olacak. Takımı organize etme görevi Arda'ya verilirken Fatih Terim, Belhanda'ya şut emri verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü, yeni transfer edilen forvet konusunda son kararını maç saatinde verecek. Tanzanyalı'nın ilk 11 şansı bulunuyor.
Trabzonspor'da yeni sezona tecrübeli sağ bek Joao Pereira 'nın sakatlığı nedeniyle 3 maçta da ilk 11 başlayan Serkan Asan, gösterdiği performansla göz doldurdu. Asan, Pereira ile kıyasıyla bir forma rekabetine gireceğinin de sinyallerini verdi.