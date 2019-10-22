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  3. Henüz 20. saniyede.... Süper Lig'de akılalmaz olay

Henüz 20. saniyede.... Süper Lig'de akılalmaz olay

Henüz 20. saniyede.... Süper Lig'de akılalmaz olay

Süper Lig'in 8’inci haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor – BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında tarihe geçen bir pozisyon yaşandı. Konya ekibi’nin sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği mücadelenin başlama düdüğüyle birlikte Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı kendisine doğru gelen topu ceza sahası dışında elle kontrol etti ve direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Serkan Kırıntılı'nın ceza sahası yayı içinde maçın henüz 20'nci saniyesinde topu elle tutması sonucu gördüğü kırmızı kart, dünya futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartları arasına girdi.

Serkan Kırıntılı ayrıca, Türk futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartını gördü.

DÜNYA FUTBOL TARİHİNİN EN HIZLI KIRMIZI KARTLARI

Futbolarena.com'un arşivleri inceleyerek yaptığı haberde dünya futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartları listesi şöyle şekillendi:

- Cross Park Celtic - Taunton East Reach / Lee Todd – 2’nci saniye (2000 - Hakeme küfür)

- Bologna – Parma / Giuseppe Lorenzo – 10’uncu saniye (1990 - Rakibe tokat)

- Sheffield Wednesday – Wolverhampton / Kevin Pressman – 13’üncü saniye (2000 - Ceza alanı dışında elle oynama)

- Crewe Alexandra - Darlinghton / Mark Smith – 19’uncu saniye (1994 - Ceza alanı dışında elle oynama)

- Konyaspor – Yeni Malatyaspor / Serkan Kırıntılı – 20’nci saniye (2019 - Ceza alanı dışında elle oynama)

(DHA)

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