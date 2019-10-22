Henüz 20. saniyede.... Süper Lig'de akılalmaz olay

Serkan Kırıntılı ayrıca, Türk futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartını gördü.

DÜNYA FUTBOL TARİHİNİN EN HIZLI KIRMIZI KARTLARI

Futbolarena.com'un arşivleri inceleyerek yaptığı haberde dünya futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartları listesi şöyle şekillendi:

- Cross Park Celtic - Taunton East Reach / Lee Todd – 2’nci saniye (2000 - Hakeme küfür)

- Bologna – Parma / Giuseppe Lorenzo – 10’uncu saniye (1990 - Rakibe tokat)

- Sheffield Wednesday – Wolverhampton / Kevin Pressman – 13’üncü saniye (2000 - Ceza alanı dışında elle oynama)

- Crewe Alexandra - Darlinghton / Mark Smith – 19’uncu saniye (1994 - Ceza alanı dışında elle oynama)

- Konyaspor – Yeni Malatyaspor / Serkan Kırıntılı – 20’nci saniye (2019 - Ceza alanı dışında elle oynama)

(DHA)