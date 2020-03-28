Serdar Gürler, Göztepe'de kalacak

İspanya'nın Huesca ekibinde geçen sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kiralanan kanat oyuncusunun yeni sezonda da kariyerine Göztepe'de devam etmesi için çalışmalar başladı. Başkan Vekili Talat Papatya, Serdar'ın çok sevdikleri bir oyuncu olduğunu belirterek, "Futbolcumuz burada mutlu. Satın alma opsiyonu kulübümüzde" diyerek yeni bir sözleşmeye sıcak baktıklarını ifade etti.
Göztepe camiası sezona verilen arada yönetime, futbolculara ve teknik ekibe yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından derin bir nefes aldı. Kimsede salgına rastlanmaması endişeleri giderirken, Başkan Mehmet Sepil tüm takım ve personeli kurallara harfiyen uymaları konusunda tekrar uyardı. Hiç kimsenin evinden çıkmamasını isteyen Sepil'in sürekli futbolcular ve teknik direktör İlhan Palut'la iletişim halinde olduğu belirtildi. Oyuncuların da psikolojik olarak çok rahatladığı ve idmanları evlerinde eksiksiz sürdürdüğü vurgulandı.
Aslan hem oyunuyla hem de kulübe olan aidiyetiyle kendini ispat eden yıldız isim için Southampton ile masaya oturacak Cimbom, 26 yaşındaki yıldız için İngiliz ekibine 6 milyon euro önerecek. Mario Lemina da Galatasaray'a yardımcı olacak.
Süper Lig'de Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe teknik direktör konusunda henüz somut bir adım atmadı. Sarı Lacivertliler'de, yeni teknik direktörün kim olacağı konusu belirsizliğini koruyor.
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un, alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle siyah beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi.
Albayrak ve Terim'in ardından Günay'ın da testinin pozitif çıkmasıyla gözler Kançal'a çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetici, bu üçlünün hastane testinin negatif olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı testlerinde pozitif çıktığını hatırlattı, kendisinin tomografisinde de kitle görüldüğünü dile getirdi
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır'a Bayern Münih kancası... Yedek kaleci arayışında olan Alman devinin transfer listesinde 21 yaşındaki kalecinin yer aldığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıktığı iddia edilen Alman futbolcu Max Kruse, karantinadan ilk paylaşımını yaptı.
İtalyan yazar Andrea Di Caro, bugün yayınladığı yazısında artık gerçekçi olmak gerektiğini ve bu futbol sezonunu düşünmeyi bırakıp yeni sezonu ummaları gerektiğini aktardı. Di Caro'nun çizdiği profil ise yarıda kalan Serie A sezonunun iptal olacağı izlenimini yarattı.