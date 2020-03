Serdar Dursun'un tek hayali EURO 2021'de A Milli Takım'da yer almak

Darmstadt'da yıldızlaşan, Bundesliga 2'de çıktığı 126 maça 40 gol, 16 asist sığdıran Serdar Dursun'dan Şenol Güneş'e mesaj: “Forvet rekabetinde ben de varım. Milli Takım'ı çok istiyorum. Tek hayalim bu günleri atlatıp, o formayı giyebilmek. Performansımın görülmesini bekliyorum.

Serdar Dursun... Karagümrük’ten 2016’da gittiği Bundesliga 2’de harika işler yapan, Darmstadt 98’de gösterdiği performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yakın takibine giren Serdar Dursun, açıklamalarda bulundu. Gurbetçi yıldızla Almanya’daki karantina günlerinden, büyük hedeflerine kadar her şeyi konuştuk... Genç yaşlarda Hannover’den geldiği Eskişehir’de değeri bilinmedi; Urfa, Denizli ve Karagümrük’te forma giydi ama Süper Lig’in dikatini bir türlü çekemedi. Şimdi ise Almanlar’ın gözdesi...

‘Disiplin olmazsa olmaz’

“Hamburg ve Stuttgart gibi her hafta 50 bin taraftara oynayan takımların arasında mücadele ediyoruz. Kalite olarak kıyaslandığında Süper Lig’le aynı sayılabilecek bir mücadelenin içerisindeyim. Burada şans bulabilmek adına çok fazla çalışmam gerekiyor. Almanya’da asla idare edemezsiniz. Her zaman, her idmanda yüzde yüzünüzle oynamak zorundasınız.

'Almanya’da sokaklar boş’

“Şu anda hepimiz evlerde karantina altındayız. Almanya bu konuda çok hassas, sokaklar bomboş. Virüs tehdidine karşı önlemler çok sıkı. İnsanlar evinden dışarı adım atmıyor. Türkiye’yi de her zaman takip ediyorum. İnsanların hâlâ çok fazla önemsemediklerini ve gezdiklerini görüyorum. Lütfen evinizde kalın. Avrupa’nın durumu ortada.”

‘Hocalar göz açtırmıyor’

“Biz de Türkiye’de olduğu gibi hazırlıklarımızı evden sürdürüyoruz ve liglerle alakalı bir karar verilmesini bekliyoruz. Türkiye’de de yıllardır kaldığım için şunu söyleyebilirim. Burada oyuncuların fiziksel durumlarına çok daha fazla önem veriliyor. Bu yüzden evden de çalışsak sıkı bir Alman disiplini altındayız. Saatlerimiz var ve attığımız her adım, her antrenman çok yakından takip ediliyor.”

‘Tek hayalim EURO 2021'

“Tek hayalim var. O da önümüzdeki yıl yapılacak EURO 2020’de Milli Takım forması giyebilmek. Almanya’da gösterdiğim performansın görülmesini bekliyorum. Şenol hocam eğer görürse rekabete ben de girebilirim. Lucescu zamanında milli takımdan yetkililer gelip maçlarımı izliyordu. Ancak Şenol hoca döneminde geldiler mi bilmiyorum. Şenol hocayla şu anda yeni bir yapılanma var. Formaların çok adil dağıtıldığını düşünüyorum. Bu yüzden ben de şans bekliyorum. Forvet oy uncusu olarak 28 yaşındayım ve en olgun dönemimdeyim. Bir gerçek var ki Milli Takımımız’da benim gibi pivot santrfor olarak oynayabilecek oy uncu yok. Şans bulursam bunu fazlasıyla hak ettiğimi herkese ispatlayabilirim. Birçok insan beni bu formaya aday gösteriyor. Bu bile çok değerli.”

‘Teklif gelirse...’

“Gösterdiğim başarılı performansın ardından adımın Türkiye’den birçok takımla anılması doğal. Doğrudan aldığım bir teklif yok. Ancak kulübüme bazı Türk takımlarından, Süper Lig ekiplerinden öneriler geliyor. Sonuç olarak bonservisim var. Eğer anlaşma sağlanırsa ülkeme dönmeyi çok isterim. Süper Lig’de çok iyi şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Teklif geldiği takdirde kabul etmeyi düşünürüm.”

