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aksam.com.tr
  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 19:38
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  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 19:38

Serdar Dursun: Tek hayalim EURO 2020

Serdar Dursun: Tek hayalim EURO 2020

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Almanya'da fırtına estiren Serdar Dursun'dan Şenol Güneş'e mesaj: Gör beni hocam!

Karagümrük'ten 2016'da gittiği Bundesliga 2'de harika işler yapan Serdar Dursun, Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın sorularını yanıtladı. Çıktığı 110 maça 32 gol sığdıran, 12 asist yapan Serdar, bu sezon da Darmstadt 98 formasıyla 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Almanya'da forma şansı bulabilmek için çok çalışmak gerektiğini vurgulayan başarılı oyuncu, şunları söyledi:

'Disiplin olmazsa olmaz'

"Hamburg ve Stuttgart gibi her hafta 50 bin taraftara oynayan takımların arasında mücadele ediyoruz. Kalite olarak kıyaslandığında Süper Lig'le aynı sayılabilecek bir mücadelenin içerisindeyim. Burada şans bulabilmek adına çok fazla çalışmam gerekiyor. Almanya'da asla idare edemezsiniz. Her zaman, her idmanda yüzde yüzünüzle oynamak zorundasınız. Ben de burada doğup büyüdüğüm için bu disipline çok çabuk uyum sağladım."

'Teklif gelirse...'

"Gösterdiğim başarılı performansın ardından adımın birçok takımla anılması doğal. Doğrudan aldığım bir teklif yok. Ancak kulübüme bazı Türk takımlarından, Süper Lig ekiplerinden öneriler geliyor. Sonuç olarak bonservisi var. Eğer anlaşma sağlanırsa ülkeme dönmeyi çok isterim. Süper Lig'de çok iyi şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Teklif geldiğ takdirde kabul etmeyi düşünürüm."

'Tek hayalim EURO 2020'

"Tek hayalim var. O da EURO 2020'de Milli Takım forması giyebilmek. Almanya'da gösterdiğim performansın görülmesini bekliyorum. Şenol hocam eğer görürse bu rekabet içerisine ben de girebilirim. Lucescu zamanında milli takımdan yetkililer gelip maçlarımı izliyordu. Ancak Şenol hoca döneminde geldiler mi bilmiyorum. Şenol hocayla şu anda yeni bir yapılanma var. Formaların çok adil dağıtıldığını düşünüyorum. Bu yüzden ben de şans bekliyorum. Forvet oyuncusu olarak 28 yaşındayım ve en olgun dönemimdeyim. Buna hazırım.”

(Lig Radyo)

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