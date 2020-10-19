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aksam.com.tr
  • 19 Ekim 2020 Pazartesi 10:05
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Serdar Aziz'den Atilla Karaoğlan'a: Siz nasıl adamlarsınız, şerefsiz köpekler!

Serdar Aziz'den Atilla Karaoğlan'a: Siz nasıl adamlarsınız, şerefsiz köpekler!

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Sporx

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 yendiği maçta Sarı-Lacivertlilerin başarılı stoperi Serdar Aziz'in yaptığı bir faul sonrası hakem Atilla Karaoğlan'a ‘Siz nasıl adamlarsınız, şerefsiz köpekler!' dediği duyuldu.

Süper Lig'de Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maça hakem Atilla Karaoğlan'ın penaltı kararları damga vururken iki takımın futbolcuları da hakemin verdiği faul kararlarından memnun olmadı.

Maçların seyircisiz olarak oynanmasından dolayı futbolcular ile hakemler arasında diyaloglar televizyon yayınına direkt olarak yansımaya başladı.

“SİZ NASIL ADAMLARSINIZ, ŞEREFSİZ KÖPEKLER!”

O anlardan biri de Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a olan tepkisi sırasında ekranlara yansıdı. Hakem Karaoğlan'ın Fenerbahçe ceza sahasının sol çaprazında verdiği faul pozisyonuna tepki gösteren Serder Aziz'in "Siz nasıl adamlarsınız, şerefsiz köpekler" dediği duyuldu.

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