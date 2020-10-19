Serdar Aziz'den Atilla Karaoğlan'a: Siz nasıl adamlarsınız, şerefsiz köpekler!

Süper Lig'de Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maça hakem Atilla Karaoğlan'ın penaltı kararları damga vururken iki takımın futbolcuları da hakemin verdiği faul kararlarından memnun olmadı.
Maçların seyircisiz olarak oynanmasından dolayı futbolcular ile hakemler arasında diyaloglar televizyon yayınına direkt olarak yansımaya başladı.
“SİZ NASIL ADAMLARSINIZ, ŞEREFSİZ KÖPEKLER!”
O anlardan biri de Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a olan tepkisi sırasında ekranlara yansıdı. Hakem Karaoğlan'ın Fenerbahçe ceza sahasının sol çaprazında verdiği faul pozisyonuna tepki gösteren Serder Aziz'in "Siz nasıl adamlarsınız, şerefsiz köpekler" dediği duyuldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, golcüsü Radamel Falcao'ya verdiği "çift forvet" yanıtının ardından yıldız futbolcuyla özel bir şekilde ilgilendiği iddia edildi.
Montero, “Menajerim, Beşiktaş'tan teklif olduğunu söyleyince başka bir seçenek istemedim” dedi.
Rangers ve Kasımpaşa maçlarında yenik duruma düşüp maçı çeviremeyen oyuncularından aynı senaryonun tekrarlanmamasını isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, ilk golün önemini anlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, iki golcüsü Falcao ve Diagne ile de özel görüşme yaptı ve rakibin zaaflarını anlattı.
Beşiktaş'taki performansı tartışılan Hırvat stoper, milli takımda da gözden düşmeye başladı. İsveç maçında şans bulamayan Vida, Fransa karşılaşmasında yaptığı hatalarla eleştiri topladı.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dimitris Pelkas, milli ara sonrası Göztepe ile oynanan maça ilk 11'de başladı. İlk maçında topu ağlarla buluşturan futbolcu, Fenerbahçe'de gol atan ilk Yunan oyuncu olarak tarihe geçti.
Marcao'yu devre arasında ya da sezon sonunda satmaya hazırlanan Galatasaray, Brezilyalı stoperin yerine Velez Sarsfield'da forma giyen Luis Abram'ı transfer edecek.