Serdar Aziz'den Alexander Sörloth'a özel hazırlık

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'nin bu akşam sahasında konuk edeceği Trabzonspor maçında Bordo-Mavililerin golcüsü Alexander Sörloth'u durdurma görevi Serdar Aziz'de olacak.

Milli savunmacı, sezon başından beri Zanka, Sadık Çiftpınar, Jailson ve Luiz Gustavo ile birlikte oynadı. Son partneri ise Simon Falette oldu. Yanındakiler sürekli değişse de Serdar’ın istikrarlı futbolu aynı kaldı.



İlk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe’nin turu geçmesi için tecrübeli oyuncuya yine büyük iş düşecek. Zorlu maça hırslı bir şekilde hazırlanan 29 yaşındaki savunmacı, final bileti için elinden geleni yapmaya hazır.